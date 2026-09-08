Türkiye'nin köklü iplik şirketi iflas etti: Konkordato çözüm olmadı

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Türkiye tekstil sektöründe uzun süredir faaliyet gösteren Trioteks İplik Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato süreci sona erdi.

Mali sıkıntılarını aşmak amacıyla konkordato talebinde bulunan İstanbul merkezli şirket için mahkemeden iflas kararı çıktı. Konkordato talebini değerlendiren İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin talebini reddederek iflasın açılmasına hükmetti.

Şirketin iflasına hükmedildi

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen 2026/908 esas numaralı dosyada nihai karar 3 Eylül 2026 tarihinde verildi.

Mahkeme, Trioteks İplik Tekstil'in konkordato talebini reddetti. Kararla birlikte şirketin aynı gün saat 12.15 itibarıyla resmen iflasına hükmedildi. İflas kararının ardından yasal süreç kapsamında gerekli bildirim ve ilan işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

Mühlet kararları kaldırıldı

Mahkemenin kararıyla şirket lehine daha önce verilen geçici ve kesin mühlet kararları da ortadan kalktı.

Böylece Trioteks'in mali faaliyetlerini sürdürebilmesi için sağlanan konkordato koruması sona erdi. Konkordato sürecini denetlemek üzere görevlendirilen komiserlerin görevleri de mahkeme kararıyla sonlandırıldı.

Sertifikalı iplik ürünleri tedarik ediyordu

İstanbul Bağcılar merkezli Trioteks, pamuk, sentetik ve elastan grubu ipliklerin tedariki ve danışmanlığı alanında faaliyet gösteriyordu.

Şirketin yüzde 100 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş polyesterden üretilen bazı ürünleri için Global Recycled Standard ve Recycled Claim Standard sertifikalarının bulunduğu belirtiliyordu. Trioteks'in distribütörlük kapsamında tedarik ettiği bazı elastan ipliklerin ise OEKO-TEX Standard 100 belgesine sahip olduğu ifade edildi.