Türkiye'nin köklü tekstil firması iflas etti!

Bursa’da faaliyet gösteren bir tekstil firmasına ilişkin önemli bir mahkeme kararı verildi. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, açılan dava çerçevesinde Çemen İplik Konfeksiyon Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato başvurusunu ele aldı.

Konkordato talebi reddedildi

Mahkeme, davalı şirketin konkordato talebinin reddine karar verirken, Bursa Ticaret Sicili’nin 65169 numarasında kayıtlı bulunan Çemen İplik Konfeksiyon Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin iflasına hükmetti.

İflas kararı verildi

Kararda, şirketin 25 Şubat 2026 itibarıyla iflasına karar verildiği belirtilirken, iflas tasfiyesinin basit tasfiye usulü ile yürütüleceği ifade edildi. Ayrıca davalılara daha önce verilen geçici mühlet tedbirlerinin kaldırıldığı bildirildi.

Konkordato komiserinin görevi sona erdi

Mahkeme kararıyla birlikte konkordato komiseri Sedat Şen’in görevi de sonlandırıldı. Söz konusu kararın İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca ilan edildiği belirtildi.