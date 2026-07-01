Türkiye’nin lider BT altyapı ve bulut hizmetleri sağlayıcısı GlassHouse, Bursa’da yeni ofis açtı

2004 yılından bu yana Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarının güvenilir BT altyapı iş ortağı olan GlassHouse, büyüme ve yatırım stratejisi doğrultusunda Bursa’da yeni bir ofis açtı. Ülkenin en büyük sanayi ve üretim merkezlerinden biri olan Bursa’da fiziksel olarak konumlanan şirket; bölgedeki kurumların dijital dönüşüm süreçlerine daha yakın, daha hızlı destek vermeyi amaçlıyor.

Bursa, 2025'te yaklaşık 18 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin toplam dış satımının yüzde 6,5'ini karşılayarak İstanbul ve Kocaeli'nin ardından ülkenin üçüncü büyük ihracat merkezi oldu. Otomotivden tekstile, gıdadan ileri üretime kadar geniş bir sanayi ekosistemine ev sahipliği yapan kent; yüksek performanslı, güvenli ve sürdürülebilir BT altyapılarına yönelik hızla artan bir talebe sahne oluyor. GlassHouse yeni ofisiyle bu talebi yerinde karşılayarak, Yönetilen Bulut Hizmetleri, SAP Altyapı ve Danışmanlık Hizmetleri, Veri Yedekliliği ve İş Sürekliliği ile uçtan uca BT yönetimi çözümlerini Bursalı kurumların hizmetine sunacak.

2024 yılında; Orta Doğu, Avrupa, Asya ve Afrika’da 32 ülkede faaliyet gösteren e& grubunun şirketlerinden e& (etisalat and) ailesine katılan GlassHouse, bu güçlü ortaklığın kazandırdığı uluslararası bilgi birikimini sahadaki yerel uzmanlığıyla birleştiriyor. Şirket; İstanbul, Ankara, İzmir, Katar ve Güney Afrika ofislerinin ardından Bursa açılımını da küresel gücünü Anadolu’nun üretim merkezlerine taşıma vizyonunun somut bir adımı olarak konumlandırıyor.

“Neredeysen oradayız” anlayışıyla Bursa’da

Bursa’ya açılan yeni ofis için değerlendirmede bulunan GlassHouse CEO’su Alp Bağrıaçık; “Bursa, Türkiye’nin üretim ve sanayi gücünün kalbinde yer alıyor. Otomotivden tekstile, bu güçlü ekosistemdeki kurumların rekabette öne geçmesi; esnek, güvenli ve sürdürülebilir bir BT altyapısına sahip olmalarına bağlı. ‘Neredeysen oradayız’ anlayışımızla bu ekosisteme bizzat yakınlaşıyor; yönetilen bulut ve uçtan uca BT altyapı hizmetlerimizi Bursa’daki iş ortaklarımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

“Yatırımlarımıza ve büyümemize devam ediyoruz”

e& (etisalat and) ailesine katılımlarıyla birlikte küresel bir gücü arkalarına aldıklarını vurgulayan Bağrıaçık; “Sahip olduğumuz uluslararası gücü, GlassHouse’un yerel uzmanlığıyla birleştiriyoruz. Bursa ofisimiz bu vizyonun en somut adımlarından biri. GlassHouse olarak yatırımlarımıza ve büyümemize ara vermeden devam ediyor; kurumların karmaşık BT yükünü üstlenerek onların asıl işlerine, yani büyümeye güvenle odaklanmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.