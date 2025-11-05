  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Türkiye'nin lojistik devi resmen Fransız şirketin!
Takip Et

Türkiye'nin lojistik devi resmen Fransız şirketin!

CEVA, Borusan Lojistik'in lojistik operasyonlarını yürüten tüzel kişi Borusan Tedarik'in yüzde 100 hissesine ilişkin hisse devri anlaşmasını tamamladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye'nin lojistik devi resmen Fransız şirketin!
Takip Et

CMA CGM Grubunun bir iştiraki olan CEVA Logistics, bugün, önde gelen yerli lojistik firması Borusan Lojistik'in bağlı olduğu tüzel kişi Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji Şirketi'nin yüzde 100'ünü satın alarak Türkiye'deki varlığını daha da güçlendirdi.

383 milyon ABD doları tutarındaki işlem için, bugün gerçekleştirilen kapanış işleminden kısa bir süre önce tüm resmi onaylar alınmıştı.

Özel bir şirket olan Borusan Holding, Borusan Tedarik hisselerinin %69,47'sini satarken, geri kalan %30,53'lük kısım halka açık Borusan Yatırım'a aitti. Satın alma anlaşması ilk olarak 26 Nisan 2025 tarihinde kamuya açıklanmıştı.

CEVA, Borusan Lojistik'in lojistik faaliyetlerinin yanı sıra, yurtdışındaki iştirakleri ve Türkiye'deki iştirakler eTA ve Bukoli'yi de yönetecektir. Daha önceden Borusan Lojistik markası altında faaliyet gösteren Borusan Liman faaliyetleri ise Borusan Holding'de kalıyor.

Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’ye kayyum atandıHat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’ye kayyum atandıŞirket Haberleri
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ildeki 512 taşınmazını satacak: İşte satış yapılacak iller ve tarihlerKentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ildeki 512 taşınmazını satacak: İşte satış yapılacak iller ve tarihlerEkonomi
Benzine indirim gelecek mi? İşte 5 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek mi? İşte 5 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
CEO'ların yüzde 71'i yapay zekâyı öncelikli yatırım alanı olarak görüyorCEO'ların yüzde 71'i yapay zekâyı öncelikli yatırım alanı olarak görüyorSektör Haberleri

 

Şirket Haberleri
McDonald's satışlarını artırırken, geliri de beklentilere yaklaştı
McDonald's satışlarını artırırken, geliri de beklentilere yaklaştı
Uber’de kâr zayıf geldi: Hedef fiyatlar değişti
Uber’de kâr zayıf geldi: Hedef fiyatlar değişti
Türk Prysmian Kablo, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı
Türk Prysmian Kablo, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı
SunExpress, Kocaeli ve Kapadokya Üniversiteleri ile teknisyen yetiştirme programını genişletiyor
SunExpress, Kocaeli ve Kapadokya Üniversiteleri ile teknisyen yetiştirme programını genişletiyor
Burgan Bank, 2025 yılının ilk 9 ayında 2 milyar TL net kâr elde etti
Burgan Bank, 2025 yılının ilk 9 ayında 2 milyar TL net kâr elde etti
Türk savunma sanayisinden 857 milyon Euroluk rekor zırhlı araç ihracatı
Türk savunma sanayisinden 857 milyon Euroluk rekor zırhlı araç ihracatı