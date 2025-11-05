Türkiye'nin lojistik devi resmen Fransız şirketin!

CMA CGM Grubunun bir iştiraki olan CEVA Logistics, bugün, önde gelen yerli lojistik firması Borusan Lojistik'in bağlı olduğu tüzel kişi Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji Şirketi'nin yüzde 100'ünü satın alarak Türkiye'deki varlığını daha da güçlendirdi.

383 milyon ABD doları tutarındaki işlem için, bugün gerçekleştirilen kapanış işleminden kısa bir süre önce tüm resmi onaylar alınmıştı.

Özel bir şirket olan Borusan Holding, Borusan Tedarik hisselerinin %69,47'sini satarken, geri kalan %30,53'lük kısım halka açık Borusan Yatırım'a aitti. Satın alma anlaşması ilk olarak 26 Nisan 2025 tarihinde kamuya açıklanmıştı.

CEVA, Borusan Lojistik'in lojistik faaliyetlerinin yanı sıra, yurtdışındaki iştirakleri ve Türkiye'deki iştirakler eTA ve Bukoli'yi de yönetecektir. Daha önceden Borusan Lojistik markası altında faaliyet gösteren Borusan Liman faaliyetleri ise Borusan Holding'de kalıyor.