Türkiye’nin mimari geleceğine yatırım: “AURA–SAMET KAMPÜS” Konya’da

AURA İstanbul’un araştırma ve eğitim ortamını üniversite kampüslerine taşıyan proje yalnızca bir etkinlik serisi değil; aynı zamanda bu topraklarda üretim yaparak bir dünya markası olan SAMET’in ülkenin gelecek nesillerine yaptığı katkılarla öne çıkıyor. Genç mimar ve tasarımcı adaylarının düşünsel gelişimini destekleyen bu buluşmalar, yaratıcı üretim kültürünü besleyen güçlü bir platform sunuyor.

Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerinde eğitim alan öğrencilere yönelik düzenlenen atölye çalışması ile başlayan proje; “Hatırlatan Yaşam Alanları” temasıyla; mimarlık ve şehircilik alanında kendini geliştirmek isteyen, tasarıma ilgi duyan gençleri bir araya getirdi. Mimar, eğitimci ve araştırmacı İrem Uslu yürütücülüğünde gerçekleştirilen atölyede; Mimar ve akademisyen Hüseyin Kahvecioğlu, Mimar Levent Çırpıcı ve Mimar, araştırmacı Hande Tombaz jüri üyeleri olarak yer aldı. Üretilen projeler jüri tarafından değerlendirilerek ödüllendirildi.

Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde gerçekleşen panel etkinlikleri ile devam eden KAMPÜS, Bilgehan Yılmaz moderatörlüğünde gerçekleşen “Mekan Hafıza Tasarım” başlıklı panel ile izleyicisi ile buluştu. Mimar ve akademisyen Nurbin Paker, Mimar ve akademisyen Celal Abdi Güzer ve İç Mimar Atilla Kuzu’nun konuşmacı olarak yer aldığı panelde, mekânın belleği, tasarımın kültürel katmanları ve mimarlığın toplumsal etkisi üzerine disiplinlerarası bir tartışma zemini oluşturuldu.

Mekânın yalnızca fiziksel bir kurgu olmanın ötesinde; bireysel ve kolektif hafızayı taşıyan, kültürel katmanları biriktiren ve zamanla dönüşen bir yapı olduğuna odaklanıldı. Konuşmacılar, mimarlık pratiğinde hafızanın nasıl okunabileceğini, geçmiş ile bugün arasında nasıl bir bağ kurduğunu ve tasarımın bu süreklilik içinde nasıl bir rol üstlendiğini farklı perspektiflerden ele aldı.

Mimarlık, sanat ve tasarım başta olmak üzere farklı disiplinlerden öğrencilerin, akademisyenlerin ve profesyonellerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, katılımcılara ilham veren bir paylaşım ortamı sundu. Ücretsiz ve herkese açık olarak düzenlenen buluşma, gençlerin mesleki vizyonlarını geliştirmelerine katkı sağlarken; Türkiye’nin yaratıcı endüstrilerdeki potansiyelini de görünür kıldı.

“KAMPÜS” etkinlikleri, Anadolu’nun farklı şehirlerinde büyümeye devam ederek, tasarım odaklı düşünceyi yaygınlaştırmayı ve Türkiye’nin mimari geleceğini birlikte inşa etmeyi hedefliyor.