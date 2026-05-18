Türkiye'nin mobilya devi iflas etti: Lüks otellere AVM'lere üretim yapıyordu

Türkiye’nin önde gelen mobilya ve proje dekorasyon firmalarından WD Group Mobilya, yaşadığı mali sorunlar nedeniyle faaliyetlerini sürdüremeyerek iflas etti. Havalimanı, otel, AVM, hastane ve büyük konut projelerine yönelik özel üretimler gerçekleştiren şirketin, 15 bin metrekarelik modern üretim tesisinde faaliyet gösterdiği belirtildi.

Mahkeme kararı kesinleşti

2012 yılında faaliyetlerine başlayan ve kısa sürede hem yurt içinde hem de yurt dışında adından söz ettiren WD Group, özellikle taahhüt mobilya projelerinde uzmanlaşmıştı. Metal, ahşap, döşeme ve boyalı mobilyada geniş ürün yelpazesiyle birçok büyük projede çözüm ortağı olarak öne çıkıyordu.

WD Group'un, geçtiğimiz dönemde konkordato talebi olumlu sonuçlanmadı. Son olarak Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne ulaşan bilgiler, mahkemenin şirketin mali gücünü toparlamasına imkân kalmadığına hükmettiğini ve iflas kararını kesinleştirdiğini gösterdi.

Tasfiye süreci başlatıldı

İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesine göre alınan kararla, şirketin varlıklarının "basit tasfiye" yöntemiyle elden çıkarılması için resmi adımlar başlatıldı. İflas masasının kurulması ve avansların aktarılmasıyla birlikte, süreç Bursa İflas Müdürlüğü kontrolünde devam edecek.

WD Group’un kapanması, sadece şirket özelinde değil, birlikte çalıştığı tedarikçi ve alt yüklenicilerde de domino etkisi oluşturdu. Özellikle inşaat ve dekorasyon sektörlerinde faaliyet gösteren pek çok firma ve projenin bundan sonraki adımlarının, iflas sonrası yürütülecek işlemlere göre şekilleneceği ifade ediliyor.