Türkiye’nin navigasyonu yerli teknoloji ile geliyor

Türkiye’nin lider Coğrafi Bilgi Sistemleri şirketi Başarsoft tarafından geleneksel hale getirilen Başarsoft Teknoloji Günü’nün İstanbul buluşması, iş dünyasının teknoloji liderlerini, kamu temsilcilerini ve sektör profesyonellerini bir araya getirdi. “Doğruya Giden Yol” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte; dijital dönüşümden yapay zekâya, konum teknolojilerinden veri güvenliğine kadar birçok başlık ele alınırken, Türkiye’nin dijital geleceğine ilişkin önemli mesajlar verildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Başarsoft Genel Müdürü Dr. Tuncay Küçükpehlivan, konum bilgisinin artık yalnızca navigasyon amacıyla kullanılan bir veri olmadığını, ülkelerin dijital altyapısının en stratejik unsurlarından biri haline geldiğini söyledi. Küçükpehlivan, Başarsoft’un proje yürütücülüğünde, Bilişim Vadisi, BVB ve Togg ortaklığında geliştirilen Türkiye’nin Navigasyonu Projesi kapsamında önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, “Önümüzdeki yılın başlarında Türkiye’nin kendi navigasyonunu vatandaşlarımızın telefonlarına indirebilmeyi hedefliyoruz. Bu proje yalnızca yeni bir navigasyon uygulaması değil; Türkiye'nin kendi harita verisiyle, kendi mühendisliğiyle ve kendi teknolojik altyapısıyla oluşturduğu stratejik bir dijital egemenlik projesidir” ifadelerini kullandı.

Doğru kararın yolu doğru veriden geçiyor

Dijital dönüşümün yalnızca süreçleri hızlandırmak anlamına gelmediğini vurgulayan Küçükpehlivan, kurumların bugün en büyük ihtiyacının doğru veriyi doğru analiz ederek doğru karar verebilmek olduğunu söyledi. Başarsoft’un yeni vizyonunu “Guiding the Right Way” (Doğruya Giden Yol) mottosuyla tanımlayan Küçükpehlivan, “Bugün kurumlar için doğru yol her zaman en kısa yol olmayabiliyor. Bazen maliyeti düşüren, bazen müşteri memnuniyetini artıran, bazen de ülkenin teknolojik bağımsızlığını güçlendiren yol, doğru yoldur. Biz yalnızca harita üretmiyoruz; kurumların doğru kararı verebilmesi için gereken dijital altyapıyı oluşturuyoruz” dedi.

29 yıldır Türkiye’nin yollarını, adreslerini ve değişen coğrafyasını dijital ortama taşıdıklarını ifade eden Küçükpehlivan, bugün kamu kurumlarından enerji sektörüne, lojistikten perakendeye kadar çok sayıda kurumun operasyonlarını Başarsoft’un geliştirdiği konum teknolojileriyle yönettiğini söyledi.

Alim Küçükpehlivan: Dijital dönüşüm liderlik meselesidir

Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri de Başarsoft Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan’ın katıldığı CEO Talk oturumu oldu. Kurumlarda dijital dönüşümün önündeki en büyük engelin teknoloji eksikliği olmadığını belirten Küçükpehlivan, başarının teknoloji yatırımı kadar kurum kültürü ve liderlikle de doğrudan ilişkili olduğunu söyledi. Şirketlerin artık yalnızca yeni teknolojilere yatırım yapmasının yeterli olmadığını ifade eden Küçükpehlivan, teknolojinin çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlayacak yönetim anlayışının çok daha kritik hale geldiğini vurguladı. Küçükpehlivan, farklı sektörlerde yaşanan dönüşümleri değerlendirirken, geleceğin rekabet avantajının doğru teknolojiyi seçebilmekten çok, doğru teknolojiyi kurum kültürünün bir parçası haline getirebilmekten geçtiğini belirtti. Türkiye’de şirketlerin dijital dönüşüm sürecinde en önemli risklerinden birinin değişimi doğru okuyamamak olduğunu belirten Küçükpehlivan, yöneticilerin yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin iş modellerine göre de hazırlık yapması gerektiğine vurgu yaptı.

Veri ancak doğru analiz edildiğinde değer üretir

Başarsoft Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Dabanlı ise gün boyunca gerçekleştirilen panel ve sunumların ortak noktasının, verinin doğru kullanılması olduğunu söyledi. Başarının artık yalnızca daha fazla çalışmakla değil, daha doğru görmek, daha doğru analiz etmek ve daha doğru karar verebilmekle mümkün olduğunu belirten Dabanlı, “Elinizdeki veri tek başına değer üretmez. Veri ancak doğru teknolojiyle, doğru bağlamda ve doğru insanların elinde gerçek bir rekabet avantajına dönüşür. Yaklaşık otuz yıldır geliştirdiğimiz coğrafi zekâ çözümleriyle kurumların geleceği daha net görebilmesine katkı sağlıyoruz” dedi.

Farklı sektörlerin dijital dönüşüm deneyimleri

Başarsoft Teknoloji Günü kapsamında gerçekleştirilen panel ve oturumlarda perakendeden lojistiğe, enerji sektöründen havaalanı ekosistemine kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren kurumların dijital dönüşüm deneyimleri ele alındı.

Konum teknolojileri, yapay zekâ destekli karar sistemleri, operasyonel verimlilik, müşteri deneyimi ve sürdürülebilir büyüme başlıklarında gerçekleştirilen sunumlarda, teknolojinin kurumların rekabet gücünü artırmadaki rolü değerlendirildi. Katılımcılar yeni iş birlikleri geliştirmelerine imkân sağlayan programda networking buluşmaları da gerçekleştirildi.