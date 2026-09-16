Türkiye'nin Net Sıfır Yolculuğunda Yalıtımın Önemi

Ozan Turan

ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapması, iklim değişikliğiyle mücadelede kapsamında belirlediği hedefleri ve yürüttüğü dönüşüm çalışmalarını uluslararası ölçekte görünür kılması açısından önemli bir fırsat sunuyor. Bu sürecin Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi açısından da önemli bir eşik olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde enerji verimliliğini artırmak ve karbon emisyonlarını azaltmak için somut adımlar atmamız gerekiyor. Bunun yolu, enerji üretimi ve tüketiminde eş zamanlı bir dönüşüm sağlamaktan geçiyor.

Bu dönüşümde yapı sektörü önemli bir yere sahip. Küresel ölçekte enerjinin yaklaşık üçte biri binalarda tüketilirken, Türkiye’de bu oran yaklaşık yüzde 33 seviyelerinde. Bu tablo,

enerji tüketiminin ve karbon emisyonlarının azaltılmasında binaların enerji performansının iyileştirilmesini öncelikli alanlardan biri haline getiriyor. Özellikle eski yapılarda yaşanan ısı kayıpları, daha fazla enerji tüketimine ve daha yüksek maliyetlere neden oluyor. Türkiye’nin 2023 yılında enerji ithalatı için yaklaşık 70 milyar dolar harcadığı düşünüldüğünde, enerjinin verimli kullanılması çevresel kazanımların yanı sıra, ekonomik ve stratejik açıdan da önem taşıyor. Doğru yalıtım uygulamaları ise, binalardaki enerji tüketimini azaltmanın en etkili ve erişilebilir yollarından biri olarak öne çıkıyor.

Doğru tasarlanmış ve standartlara uygun uygulanan yalıtım sistemleriyle binalarda enerji tüketimini yüzde 70’e kadar azaltmak mümkün. Bu da ülke genelinde yaklaşık 15 milyar dolarlık bir tasarruf potansiyeli anlamına geliyor. Bu nedenle mevcut yapı stokunun iyileştirilmesini, kentsel dönüşüm süreçlerinde ve yeni yapılarda daha yüksek yalıtım standartlarının benimsenmesini Türkiye’nin enerji verimliliği hedeflerinin önemli bir parçası olarak görüyorum. ODE Yalıtım olarak, geliştirdiğimiz yüksek performanslı yalıtım çözümleriyle, yapıların enerji verimliliğini artırarak karbon salımının azaltılmasına doğrudan katkı sağlıyoruz.

Ancak bu sorumluluğu yalnızca geliştirdiğimiz yalıtım çözümleriyle sınırlamıyor, kendi üretim süreçlerimizi de aynı anlayışla dönüştürüyoruz. “Yeşil Dünya Hedefimiz” ve “Sıfır Karbon Misyonumuz” kapsamında 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefimiz doğrultusunda somut adımlar atıyoruz. Çorlu ve Eskişehir’deki GES yatırımlarımızla elektrik ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 50’sini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedefliyoruz. Üretimde geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını artırıyor, cam yünü üretimimizde yüzde 80’in üzerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanıyoruz.

Eskişehir ve Çorlu tesislerimizde 2022’den bu yana Sıfır Atık Belgelerimiz bulunurken, ürünlerimizin çevresel etkilerini EPD belgeleriyle şeffaf biçimde ortaya koyuyoruz. Türkiye’de EPD belgesi alan ilk yalıtım firması olarak, döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliğini destekleyen uygulamalarımızı geliştirmeye devam ediyoruz.

2025 yılında bünyemize kattığımız DKM İnşaat ve Danışmanlık ile birlikte, sürdürülebilirlik yaklaşımımızı ses yalıtımı, titreşim kontrolü ve sismik koruma çözümlerimizi de kapsayacak şekilde genişlettik. DKM, 10 yılı aşkın süredir kauçuk imalat atıklarının tamamını geri dönüştürerek şap altı ses yalıtım şilteleri ve titreşim alıcı ürünler üretiyor; bu ürünlerde yüzde 94 oranında geri dönüştürülmüş malzeme kullanılıyor. Ayrıca ömrünü tamamlamış lastiklerden de yine yüzde 94 oranında geri dönüştürülmüş içerikli eşdeğer ürünler geliştiriliyor.

İklim kriziyle mücadelede artık hedefleri somut uygulamalarla desteklememiz gerekiyor. Türkiye’nin mevcut yapı stokundaki yalıtım potansiyelini hayata geçirmek, enerji tüketimini ve karbon emisyonlarını azaltırken ülke ekonomisine de katkı sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde enerji verimliliğini, Türkiye’nin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olarak ele almamız gerekiyor.