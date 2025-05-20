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Türkiye’nin önde gelen kuruyemiş devi konkordato ilan etti!

Türkiye genelinde faaliyet gösteren Yedikır Kuruyemiş, yaşadığı mali sorunlar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Şirketin nasıl bir yol izleyeceği ise atanacak komiser heyetinin hazırlayacağı rapora göre belirlenecek.

Haber Merkezi
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Türkiye’nin önde gelen kuruyemiş devi konkordato ilan etti!
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Türkiye'de yürürlükte olan sıkı para politikaları, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal açıdan zorlanmasına neden oluyor. Bu ekonomik baskılar iflas ve konkordato başvurularında artışa yol açarken, son olarak Amasya merkezli Yedikır Kuruyemiş de konkordato sürecine giren firmalar arasına katıldı.

Mahkeme, şirket için 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi

'Köyden Halka Kuruyemiş' sloganıyla bilinen Yedikır Kuruyemiş, yaşadığı ekonomik darboğaz nedeniyle Suluova 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, şirket için 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Heyet raporu hazırlanacak

Mahkeme, şirketin mali durumunu değerlendirmek üzere Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Fuat Kubilay, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Veysel Kayar ve Hukukçu Serdar Bektaş'tan oluşan bir komiser heyeti görevlendirdi. Heyetin hazırlayacağı rapor, 1998 yılından bu yana faaliyet gösteren firmanın iflas edip etmeyeceğine dair nihai kararı belirleyecek.

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