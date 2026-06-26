Türkiye’nin otomotiv devi Vaden yine ihracat şampiyonu oldu!

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2025 yılı "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin üretim ve ihracat merkezlerinden Konya'dan 9 firma listeye girerken, Vaden Otomotiv ihracat performansıyla kentin en başarılı şirketleri arasında yer aldı.

TİM verilerine göre 2025 yılında 85 milyon dolardan fazla ihracat gerçekleştiren Vaden Otomotiv, ihracatçı ilk 1000 firama içerisinde 370. Sırada yer alırken Konya'nın ise en fazla ihracat yapan ilk üç firması arasında yer almayı başardı. İhracattaki başarısını üretim gücüyle de destekleyen Vaden Otomotiv, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında da 426'ncı sıradaki yerini almıştı.

Yaklaşık 3,5 milyar dolarlık yıllık ihracat hacmine sahip Konya'nın dış ticaret başarısına önemli katkı sunan şirket, üretim, istihdam ve ihracattaki istikrarlı performansıyla Türkiye sanayisinin öncü markaları arasında yer almayı sürdürüyor.

Başarıyı değerlendiren Vaden Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Acar, elde edilen sonucun Konya ve Türkiye adına gurur verici olduğunu belirterek, üretim ve ihracat odaklı büyümeye kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

Acar, "Türkiye'nin en büyük ihracatçıları arasında yer almak ve Konya'nın en fazla ihracat yapan ilk üç firması arasında bulunmak bizler için büyük bir gurur. Bu başarı sadece Vaden'in değil; gece gündüz demeden çalışan tüm ekip arkadaşlarımızın, mühendislerimizin, üretim kadrolarımızın ve iş ortaklarımızın ortak emeğinin eseridir. Üreterek, istihdam sağlayarak ve ihracatımızı artırarak ülkemize değer katmaya devam edeceğiz. Vaden markasını daha fazla ülkede büyütürken, bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.