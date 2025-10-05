Türkiye'nin sağlık devi ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti!

Türkiye’nin sağlık sektöründe 20 yılı aşkın süredir hizmet veren ve uluslararası markaların distribütörlüğünü yapan Mediprime Pharma, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Konkordato kararı ve mahkeme süreci

Mediprime İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Mediprime Sağlık Hizmetleri A.Ş., İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talebinde bulundu.

Mahkeme, şirketler için 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi ve sürecin denetimli yürütülmesi amacıyla 3 konkordato komiseri atadı. Duruşma tarihi 19 Aralık 2025 olarak belirlendi. Alacaklılara, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz hakkı tanındı.

Ekonomik koşullar, şirketin mali yapısını ciddi biçimde zorladı

Mediprime, Almanya, İsviçre, İtalya, Japonya, İsrail ve Çin gibi ülkelerin güçlü sağlık markalarının Türkiye temsilciliğini yürütüyordu. 2021 itibarıyla ilaç sektörüne de adım atan şirket, geniş bayi ağı ve uzman kadrosuyla dikkat çekmişti. Ancak son yıllarda derinleşen ekonomik koşullar, şirketin mali yapısını ciddi biçimde zorladı.