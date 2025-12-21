Türkiye'nin sanayi devinin satışında kritik gelişme: Üretimi durdurmuştu

2015 yılında 685 milyon dolar karşılığında Torku markasının sahibi olan Konya Şeker'e satılan Soma Termik Santrali'ndeki sancılı üretim süreci TKİ'ye olan borcu sebebiyle durmuştu.

Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) olan 18 milyar TL'nin üzerindeki borcu nedeniyle kömür alımı gerçekleştiremeyen ve santralde üretimi durdurmak zorunda kalan Konya Şeker, Ankara'da kurduğu temaslardan da beklediği sonucu alamamıştı.

Konya Şeker ile Türkiye Kömür İşletmeleri anlaştı

Konya Şeker'in kontrolündeki Soma Termik Santralı'nda kritik gelişme yaşandı. Gazeteci Olcay Aydilek Konya Şeker ile Türkiye Kömür İşletmeleri'nin cuma günü 19- 20 milyar TL'lik borcun yapılandırılması konusunda anlaştığını bildirdi.

Diğer taraftan Konya Şeker, santralın devri için de Akçadağ-ODAŞ ortaklığı ile ciddi bir mesafe aldığı kaydedildi.