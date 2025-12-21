Türkiye'nin sanayi devinin satışında kritik gelişme: Üretimi durdurmuştu
2015’te Konya Şeker’e satılan Soma Termik Santrali, 18 milyar TL’lik borç nedeniyle üretime ara vermişti. Konya Şeker’in kontrolünde bulunan Soma Termik Santrali ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Konya Şeker ile Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), santrale ilişkin 19–20 milyar lira seviyesindeki borcun yapılandırılması konusunda cuma günü uzlaşmaya vardı.
2015 yılında 685 milyon dolar karşılığında Torku markasının sahibi olan Konya Şeker'e satılan Soma Termik Santrali'ndeki sancılı üretim süreci TKİ'ye olan borcu sebebiyle durmuştu.
Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) olan 18 milyar TL'nin üzerindeki borcu nedeniyle kömür alımı gerçekleştiremeyen ve santralde üretimi durdurmak zorunda kalan Konya Şeker, Ankara'da kurduğu temaslardan da beklediği sonucu alamamıştı.
Konya Şeker ile Türkiye Kömür İşletmeleri anlaştı
Konya Şeker'in kontrolündeki Soma Termik Santralı'nda kritik gelişme yaşandı. Gazeteci Olcay Aydilek Konya Şeker ile Türkiye Kömür İşletmeleri'nin cuma günü 19- 20 milyar TL'lik borcun yapılandırılması konusunda anlaştığını bildirdi.
Diğer taraftan Konya Şeker, santralın devri için de Akçadağ-ODAŞ ortaklığı ile ciddi bir mesafe aldığı kaydedildi.