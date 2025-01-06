Türkiye'nin şekerleme devi yurt dışındaki tesisini sattı

Türkiye'nin en büyük şeker ve şekerleme şirketlerinden biri olan Kervan Gıda (KRVGD) Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamayla Polonya'daki tesis ve gayrimenkullerin satıldığını duyurdu.

Açıklamada, Polonya'da 3 farklı şehirdeki tesislerinin satışı için 13 Eylül'de imzalanan ön satış sözleşmesi doğrultusunda 3 Ocak 2025'te nihai satış sözleşmesinin imzalandığı belirtildi. Böylece şirket Brzeg bölgesindeki 1 gayrimenkul ve 2 üretim hattının satışını tamamladı.

Sözleşme imzalandı

KAP açıklamasında "Şirketimizin Polonya'da 3 farklı şehirdeki tesislerinde sadeleştirme ve gözden çıkarılan üretim proseslerinin gelir getirici şekilde elden çıkarılması amacıyla Polonya'daki bağlı ortaklığımız PWC Odra S.A. ve alıcı bir firma arasında ön satış sözleşmesi imzalandığı 13.09.2024 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştı. Bu ön satış sözleşmesinede ise Brzeg bölgesindeki arsa ve üzerinde kurulu binalar ile içerisindeki çikolata kaplamalı şeker ve sert şeker üretim hatlarının satışa konu ana unsurlar olduğu bildirilmişti. Ön satış sözleşmesinde bulunan karşılıklı yükümlülükler tamamlanmış olup nihai satış sözleşmesi 03.01.2025 tarihinde imzalanmıştır. İlgili varlıklara ilişkin satış fiyatları gayrimenkullerin ve üretim hatlarının piyasa değerleri ve know-how'a dayalı biçilen değerler sonucunda belirlenmiştir." denildi.

Kervan Gıda: Polonya'dan çıkmıyoruz

Kervan Gıda'nın KAP bildiriminin ardından bu satış şirketin Polonya'dan çıkma kararı aldığı yönünde yorumlanırken şirketten bu durumun gerçeği yansıtmadığı açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada "Geçen sene Eylül ayında kamuoyuna açıklanmış olan, Polonya’daki 3 farklı şehirde bulunan tesislerimizdeki sadeleştirme ve değerlendirme süreci ile ilgili haberler, maalesef Kervan Gıda’nın Polonya’dan çekilmesi olarak yanlış bir şekilde yorumlanmıştır. Kervan Gıda’nın Polonya’daki ortağı PWC Odra S.A., yalnızca Brzeg bölgesindeki 1 gayrimenkul ile çikolata kaplamalı şeker ve sert şeker üretim hatlarının satışı üzerine alıcı firma ile anlaşmış ve bu kapsamda 3 Ocak 2025 tarihinde nihai satış sözleşmesi imzalanmıştır." denildi.

2021 yılında ülkeye girmişti

Şirket 2020 yılı sonunda gerçekleştirilen halka arz sonrası açıkladığı global büyüme hedefleri kapsamında ilk satın alma işlemini Polonya'da gerçekleştirmişti.

Şirket 2 Temmuz 2021'de KAP'a yaptığı açıklamada, Polonya'nın yumuşak şeker üreticilerinden ZPC Otmuchów ve iştiraki PWC Odra'nın hisselerini satın aldığını duyurmuştu.

Kervan Gıda bu açıklamada ZPC Otmuchów'un yüzde 64,93'lük hissesinin devredildiği Tornellon Investments isimli şirketin yüzde 100 hissesini ve ZPC Otmuchów'un iştiraki PWC Odra'nın yüzde 26,95'lik hissesini aldığını kaydetmişti.