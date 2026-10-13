Türkiye'nin tarım devi iflas etti: Fortune 500 listesine girmişti

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Tarım emtiası alanında faaliyet gösteren Taban Gıda Dış Ticaret AŞ’nin konkordato süreci, mahkemenin iflas kararıyla sonuçlandı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin kesin mühlet talebini kabul etmezken geçici mühlet kararının ve uygulanan tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi.

Mahkeme kararıyla konkordato komiser heyetinin görevi de sona erdirildi. Taban Gıda Dış Ticaret AŞ’nin iflasının 1 Ekim 2026 saat 13.27 itibarıyla açıldığı belirtildi. Karar, İstanbul 2. İflas Müdürlüğü tarafından 7 Ekim 2026’da ilan edildi. Tasfiye işlemleri 2026/17 sayılı dosya üzerinden yürütülecek.

Şirket ve Aras Demir hakkında 9 Temmuz 2026’dan itibaren üç aylık geçici mühlet kararı verilmişti. Üç aylık sürenin ardından 1 Ekim’de görülen duruşmada konkordato talebi kabul edilmedi ve şirket hakkında iflas kararı çıktı.

Fortune 500 listesinde üst sıralara yükselmişti

2016’da kurulan Taban Gıda, faaliyetlerini sürdürdüğü kısa süre içinde Türkiye’nin büyük şirketleri arasında yer almayı başarmıştı. Şirket, Fortune 500 Türkiye listesine 2019’da 183’üncü sıradan giriş yapmış, 2020’de 142’nciliğe, 2021’de ise 130’unculuğa kadar yükselmişti. 2021 yılını 4,5 milyar TL’yi aşan ciroyla kapatan Taban Gıda, 2024 Fortune 500 Türkiye listesinde 170’inci, Capital 500 sıralamasında ise 248’inci olmuştu.

Capital 500 verilerine göre şirketin 2023 yılı cirosu 12,5 milyar TL’yi aşarken, vergi öncesi kârı 13,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşmişti.

Dünya buğday ticaretinde yüzde 1’den fazla paya sahipti

Taban Gıda; buğday, mısır, arpa, soya, yağlı tohumlar ve yem hammaddelerinin tedariki ile transit ticaretinde faaliyet gösteriyordu. Şirket daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin buğday ithalatının yaklaşık yüzde 20’sini gerçekleştirdiğini ve dünya buğday ticaretinin yüzde 1’inden fazlasını yönettiğini belirtmişti.

Navlun krizinde deniz taşımacılığına yönelmişti

Pandemi döneminde artan navlun maliyetleri ve küresel lojistik sorunlarının ardından şirketin çatı kuruluşu Vivalon AG deniz taşımacılığına da yatırım yapmıştı. Bu kapsamda 2021’de 9 milyon dolarlık yatırımla 42 bin 648 DWT kapasiteli Japon yapımı kuru yük gemisi alınmış, daha sonra filoya 5 milyon dolar karşılığında 7 bin 550 DWT kapasiteli İtalya yapımı ikinci kuru yük gemisi eklenmişti.