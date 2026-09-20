Türkiye’nin tek üç Michelin anahtarlı oteli bu sene de Four Seasons Hotel Sultanahmet oldu

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MICHELIN Guide’ın otellere yönelik değerlendirmesi kapsamında verilen Michelin Key’ler; mimari ve iç tasarım, hizmetin kalitesi ve tutarlılığı, otelin karakteri, sunulan deneyimin değer karşılığı ve bulunduğu çevreyle kurduğu ilişki gibi kriterler doğrultusunda belirleniyor.

2025 yılında Türkiye’de ilk kez açıklanan Michelin Key seçkisinde üç anahtar ile ödüllendirilen Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet, 2026 seçkisinde de aynı dereceyi koruyarak Türkiye’nin tek üç Michelin Key sahibi oteli olmayı sürdürüyor.

İstanbul’un tarihî dokusuyla bütünleşen bir konaklama deneyimi

Tarihi Yarımada’nın merkezinde, Ayasofya ve Sultanahmet Camii’ne birkaç adım mesafede yer alan Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet, İstanbul’un tarihî mirasını çağdaş konfor ve kişiselleştirilmiş Four Seasons hizmet anlayışıyla bir araya getiriyor.

1918-1919 yılları arasında inşa edilen neoklasik yapıda hizmet veren otel, özgün mimari karakterini koruyan detayları, avlu bahçesi ve Tarihi Yarımada’ya uzanan çatı manzaralarıyla bulunduğu bölgenin kültürel dokusuyla güçlü bir bağ kuruyor.

Four Seasons Hotels Istanbul Genel Müdürü Thomas Krooswijk, 2026 Michelin Key seçkisinde üç Michelin Key’in korunmasıyla ilgili olarak şöyle konuştu:

“Four Seasons Hotel Sultanahmet’in ikinci yıl üst üste üç Michelin Key ile değerlendirilmesi, ekip olarak benimsediğimiz hizmet anlayışının sürekliliği açısından bizim için çok değerli. Bu başarı, tarihî karakterini koruyan otelimizin her detayında misafir deneyimine gösterilen özenin bir yansıması. Otel Müdürümüz Serap Akkuş’un liderliğinde, tüm ekibimizin aynı hizmet standardını her gün sürdürmeye odaklanması bu başarının önemli bir parçası. Türkiye’de üç Michelin Key’e sahip tek otel olma konumumuzu korumaktan mutluluk duyuyor, İstanbul’un tarihî dokusu içinde Four Seasons deneyimini yaşatmaya devam ediyoruz.”

Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet’in 2026 Michelin Key seçkisinde üç anahtarı koruması, otelin İstanbul’un tarihî ve kültürel mirasıyla bütünleşen konumunu, mimari karakterini ve kişiselleştirilmiş hizmet anlayışını bir arada sunan konaklama yaklaşımının uluslararası ölçekteki karşılığını ortaya koyuyor.