Türkiye'nin tekstil devi konkordato talep etti!

Denizli’de ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan eden şirketlere bir yenisi daha eklendi. Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesi’nde faaliyet gösteren Ataca Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

Başvuruyu değerlendiren Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında geçici mühlet kararı verdi.

3 aylık geçici mühlet kararı

Şirketin konkordato talebini inceleyen Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, İcra ve İflas Kanunu’nun 287. maddesi kapsamında 22 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca bu süreçte şirketin faaliyetlerini denetlemek üzere komiser heyeti görevlendirdi. Görevlendirilen komiser heyetinin Adnan Selçuk, Engin Erenler ve Müyeser Kavaklı isimlerinden oluştuğu bildirildi.

Şirketin üretim portföyü

Konkordato sürecine giren Ataca Tekstil, örme giyim ve ev tekstili üretimi yapmak amacıyla 2014 yılında kuruldu. Şirketin üretim portföyünde bebek tekstil ürünleri başta olmak üzere tulum, pijama, uyku tulumu, tişört, kundak, tayt, body, battaniye, havlu, çarşaf, nevresim ve panço gibi ürünler yer alıyor.

Şirketin ürettiği ürünleri başta Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya ve İngiltere olmak üzere birçok ülkeye ihraç ettiği, uluslararası pazarda da aktif şekilde faaliyet gösterdiği biliniyor. İhracat yapılan ülkeler arasında İspanya, İsviçre, İsveç, Belçika, Hollanda, Danimarka, Norveç, ABD ve Rusya da yer alıyor. Bu yönüyle Ataca Tekstil’in üretiminin büyük ölçüde dış pazara yönelik olduğu dikkat çekiyor.