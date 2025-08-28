Türkiye'nin temizlik ve kozmetik devi konkordato ilan etti!
Türkiye'nin köklü koku üreticilerinden GreenX Kozmetik, 40 yıla yaklaşan sektör deneyimine rağmen ekonomik dalgalanmalara daha fazla direnemeyerek konkordato başvurusunda bulundu.
3 uzman isim konkordato komiseri olarak görevlendirildi
İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, GreenX Kozmetik ve Göker İthalat İhracat Pazarlama Ltd. Şti.'nin başvurusu üzerine konkordato süreci başlattı. Şirketin mali durumunun incelenmesi için 3 uzman isim konkordato komiseri olarak görevlendirildi.
7 gün içinde konkordato talebine itiraz etme hakkı tanındı
Mahkeme ilanında, alacaklılara 7 gün içinde konkordato talebine itiraz etme hakkı tanındı. Ayrıca, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını öne süren alacaklıların, delilleriyle birlikte mahkemeye başvurabileceği belirtildi. Duruşmanın 19 Kasım 2025'te saat 13.30'da yapılacağı açıklandı.
41 yıldır sektörde faaliyet gösteriyor
41 yıldır sektörde faaliyet gösteren GreenX Kozmetik, otomotiv bakım ürünlerinden ev temizlik malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden oda kokularına kadar geniş bir yelpazede üretim yapıyordu. Şirketin konkordato sürecinden çıkıp yeniden yapılanıp yapılanamayacağı önümüzdeki dönemde belli olacak.