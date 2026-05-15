Türkiye'nin ünlü oteli TMSF tarafından satışa çıkarıldı

TMSF, Antalya’nın Olimpos bölgesinde yer alan Babylon Town Otel’i satışa çıkardı. Otel, içindeki tüm makine, ekipman ve taşınmazlarla birlikte açık artırma yöntemiyle ihaleye sunulacak.

İhale ilanına göre satış, açık teklif ve açık artırma yöntemiyle İstanbul Şişli’de bulunan TMSF binasında gerçekleştirilecek. Satış kapsamında 106 ada 107 parselde yer alan otel ve taşınmaz ile 106 ada 110 parselde kayıtlı diğer taşınmaz da yer alacak.

İhaleye katılım şartları açıklandı

Öte yandan TMSF tarafından belirlenen muhammen bedelin 116 milyon TL + KDV olduğu açıklandı. İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların ise 5 milyon 800 bin TL nakit teminat yatırması gerekiyor. Teminat dışında farklı bir güvence yöntemi kabul edilmiyor.

İhale şartnamesine göre otelin içerisindeki makine, teçhizat, tefrişat ve diğer menkuller de satış paketine dahil. Devir işlemleri sırasında oluşacak KDV, vergi, harç ve diğer masrafların tamamı alıcı tarafından karşılanacak.