Türkiye’nin ünlü sağlık üreticisi Fransa’ya satıldı

Dünyanın lider nükleer tıp şirketlerinden Fransız CuriumPharma,Eczacıbaşı-Monrol’u satın aldı. Bu stratejik ortaklık sadece ekonomik alanda değil; Türkiye’nin bilim ve sağlık alanındaki üretim gücünün dünya tarafından kabul edildiğini göstermesi bakımından da önem taşıyor.

Merkezi İstanbul’da bulunan Eczacıbaşı-Monrol, kanser teşhis ve tedavisinde kullanılan radyoaktif ürünler konusunda uzmanlaşmış bir şirket. Bugüne kadar geliştirdiği teknolojilerle 60’tan fazla ülkede hizmet veriyor.

Bu birleşme sadece ürün portföyünü genişletmekle kalmıyor; aynı zamanda Curium’un Batı Avrupa ve Asya’daki 34 PET üretim tesisine, Monrol’un Doğu Avrupa ve Orta Doğu’daki 12 tesisi de eklenerek toplamda 46 merkezli radyofarmasötik üretim ve dağıtım ağı oluşuyor.

Bu merkezlerde tanı ve tedavide kullanılan hedefe yönelik radyo aktif ilaçlar üretimi ve araştırma- geliştirme çalışmaları yapılıyor.

Eczacıbaşı-Monrolözellikle ileri evre prostat kanserive nöroendokrin tümörler gibi zorlu hastalıklarla mücadelede umut verici sonuçlar sağlayan “Lutetium-177” (Lu-177) izotopunun dünyadaki sayılı üreticilerinden biri. Curium ve Monrol’un yıllar önce Lu-177 ile başlattığı iş ortaklığı bu satın alma sayesinde daha da büyüyecek ve Curium’un ilaç geliştirme yetenekleri ile global ölçekte kanser hastalarına ulaşacak. Bu ürün özel moleküllerle birleştirilerek kanserli hücrelere nokta atışıyla ulaşan radyoaktif ilaçların temel bileşeni olarak kullanılıyor.

Türkiye AR-GE üssü olacak

Eczacıbaşı-Monrol aynı zamanda geliştirdiği “Ga-68 jeneratörü” ile de tanınıyor. Bu ürün, bazı kanser türlerinin erken teşhisinde kullanılıyor. Hastane ortamında hazırlandıktan dakikalar içerisinde çok etkin kanser tanısı imkânı sağlıyor.

Monrol’un Ga-68 jeneratörü dünya çapında kullanılmaya başlanmış olup, Avrupa’da da onay sürecinin tamamlanması ile daha fazla hastaya umut olacak. Curium’un global satış ağları sayesinde çok hızlı bir şekilde dünya pazarına çıkması ve Türkiye’nin ihracatına katkıda bulunması bekleniyor.

Monrol’un İstanbul’daki yüksek teknolojili üretim tesisi, artık Curium’un Avrupa ve Amerika’daki dağıtım merkezleriyle entegre çalışacak. Böylece Türkiye, sadece kendi ihtiyacını karşılayan bir ülke değil, aynı zamanda küresel pazara yön veren bir üretim ve AR-GE üssü haline gelecek.

Curium’un CEO’su ChaitanyaTatineni birleşmeyi şöyle duyurdu:

“Monrol’un teknik altyapısı, bilimsel bilgisi ve insan kaynağı, Curium’a büyük katkı sağlayacak. Birlikte daha fazla hastaya ulaşacak, hayat kurtaran tedavileri daha erişilebilir hale getireceğiz.” Monrol Genel Müdürü Aydın Küçük ise “Curium ailesine katılmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Küresel bir güçle birleşerek dünya çapında daha fazla hastaya ulaşacak olmamız bizim için büyük bir gurur. Bilgimizi, ürün portföyümüzü ve yenilikçi geçmişimizi entegre ederek bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarımızı daha da ileri taşımayı dört gözle bekliyoruz” dedi.