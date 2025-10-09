Türkiye'nin ünlü tencere markası iflas etti!
Türkiye'nin 81 iline satış gerçekleştiren hanımların gözde markası Atasoy Kitchenware, mahkeme kararıyla iflas etti.
Mutfak eşyaları ve tencere üreticisi Atasoy Kitchenware geçtiğimiz yıl konkordato ilan etmişti. Şirker, Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 9 Eylül tarihli kararıyla resmen iflas etti.
Konkordato sürecini başarıyla tamamlayamadı
Tekirdağ'daki fabrikasında üretim yapan ve Türkiye'nin 81 iline satış gerçekleştiren firmanın ürünleri ev hanımları tarafından sıklıkla kullanılıyordu. Özellikle döküm tava üretiminde sektörün önemli oyuncularından biri olarak şirket, konkordato sürecini başarıyla tamamlayamadı.
Mahkeme, şirketin mali durumunu inceleyen üç kişilik konkordato komiser heyetinin raporunda yer alan olumsuz tespitleri dikkate alarak Atasoy Kitchenware'in iflasına hükmetti.