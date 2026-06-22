Türkiye'nin yirmi dokuz yıllık tarım devi iflas etti!

Konya merkezli ve 1997 yılından bu yana tarım ilaçları ve ürünleri alanında faaliyet gösteren Bil-Naz Tarım İlaçları ve Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında mahkeme iflas kararı verdi. Kararla birlikte şirket için adi tasfiye süreci başlatılırken, alacaklılar ve borçlular için 1 aylık yasal başvuru süresi tanındı.

Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından görülen 2026/75 Esas sayılı dosyada, şirketin 17 Nisan 2026 tarihi itibarıyla iflasına hükmedildi. Söz konusu kararın 12 Mayıs 2026 tarihinde kesinleşmesinin ardından, Konya 1. İcra Dairesi şirketin “Adi Tasfiye” usulüne göre tasfiye edileceğini duyurdu.

Tasfiye süreci başladı

Konya Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne kayıtlı olarak 3 Ocak 1997 tarihinde kurulan şirket, 50 bin TL sermaye ile faaliyet gösteriyordu. Yaklaşık 29 yıllık ticari geçmişe sahip Bil-Naz Tarım’ın iflasıyla birlikte tasfiye süreci resmen başlamış oldu.

Alacaklı ve borçlulara 1 aylık başvuru süresi uyarısı

Konya 1. İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilan kapsamında, şirketle ticari ilişkisi bulunan kişi ve kurumlara yönelik yasal yükümlülükler hatırlatıldı.

Buna göre, şirketten alacağı olanların ya da şirket malları üzerinde hak iddia edenlerin, ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde Konya 1. İcra ve İflas Müdürlüğü’ne başvurarak alacaklarını bildirmesi ve belgelerini (senet, defter vb.) sunması gerekiyor.

Şirkete borcu bulunanların da aynı süre içinde borç bildiriminde bulunmaları zorunlu tutuldu. Bildirim yapılmaması halinde İcra ve İflas Kanunu kapsamında cezai sorumluluk doğabileceği belirtildi.

Şirket varlıkları için iflas uyarısı

Şirkete ait mal veya varlıkları elinde bulunduran kişilerin, bu varlıkları iflas dairesine teslim etmeleri gerektiği ifade edildi. Aksi durumda rüçhan haklarının kaybedileceği ve yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalınabileceği bildirildi.