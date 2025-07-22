Türkiye’ye Çinli dev şirketten 700 milyon dolarlık yatırım hamlesi!

Çin’in önde gelen teknoloji şirketlerinden Astronergy, Türkiye’de büyük bir yatırım kararı aldı. Şirket, Balıkesir’de 700 milyon dolarlık yatırımla 5 gigavat kapasiteli bir güneş paneli hücresi üretim tesisi kuracak.

Çinli Dev, üretim kapasitesinin bir bölümünü Türkiye’ye kaydıracak

Astronergy Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Kaya, yatırımla Çin’deki üretim kapasitesinin bir bölümünün Türkiye’ye kaydırılacağını belirtti. Türkiye’nin güneş enerjisi sektöründeki güçlü altyapısı ve stratejik coğrafi konumunun, şirketin küresel tedarik zincirindeki rolünü güçlendireceği vurgulandı.

Bölge istihdamına da önemli katkı sağlayacak

Balıkesir’de kurulacak tesis, Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki büyümesini desteklerken, bölge istihdamına da önemli katkı sağlayacak. Çinli firmaların Türkiye’ye olan yatırımları artarken, Astronergy’nin bu kararı sektörde olumlu yankı buldu.

Güneş enerjisi yatırımları hız kesmeden devam ediyor

Türkiye, son yıllarda güneş enerjisi yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Astronergy’nin Balıkesir fabrikası ile güneş paneli üretim kapasitesi artarken, ülke hem iç talebi karşılamayı hem de ihracat potansiyelini büyütmeyi hedefliyor.