TÜRKKEP teknoloji yönetimini Hüsnü Deniz Koral ile güçlendirdi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Sigorta sektöründe bilgi teknolojileri alanında çok uluslu şirketlerde 10 yıldan fazla üst düzey yöneticilik olmak üzere 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Koral, kariyerinde Generali Sigorta, Liberty Sigorta ve son olarak HDI Sigorta'da Bilgi Teknolojileri Grup Müdürlüğü olmak üzere, yazılım, altyapı, bilgi güvenliği alanlarında görev aldı.

Çok sayıda dijital dönüşüm, modernizasyon ve şirket birleşmeleri BT entegrasyon süreçlerine liderlik eden Hüsnü Deniz Koral, deneyimi ile TÜRKKEP'te Bilgi Teknolojileri, AR-GE ve Altyapıdan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütecek.