Turknet gelecek 5 yılda 141 milyon dolarlık ek yatırım planıyla büyümesini destekleyecek

Türkiye'de internet kullanım alışkanlıklarını "taahhütsüz ve kotasız model" ile değiştiren Turknet, özellikle kendi fiber altyapısı olan GigaFiber ile dünya standartlarında hız sunmayı sürdürüyor.

Şirket, 30. yılında teknoloji yatırımlarını dijitalleşme ve operasyonel verimlilik odağında şekillendiriyor.

Turknet Üst Yöneticisi (CEO) Cem Çelebiler, şirketin 2025 yılı finansal performansını, altyapı yatırımlarını ve 2026 vizyonunu AA muhabirine değerlendirdi.

Geçen yılın "istikrarlı ve altyapı odaklı bir büyüme yılı" olduğunu vurgulayan Çelebiler, yılı yaklaşık 8 milyar lira ciroyla kapattıklarını ve Türkiye'nin en büyük dördüncü sabit genişbant internet operatörü konumuna ulaştıklarını anlattı.

Abone bazında yakalanan büyüme oranlarına dikkati çeken Çelebiler, toplam abone sayısının geçen yıl yüzde 17 artışla 1,4 milyona ulaştığını ifade etti.

"Bireysel abone segmentinde 190 bini aşkın net yeni abone kazandık"

Büyümenin asıl lokomotifinin fiber altyapıları olduğunu belirten Çelebiler, şunları kaydetti:

"Bizim için asıl önemli gösterge, kendi fiber altyapımızdaki büyüme. Fiber altyapımızda, 1000 Mbps hizmet verdiğimiz müşteri sayısı yaklaşık yüzde 60 artarak 453 bine yaklaştı. Bireysel abone segmentinde 190 bini aşkın net yeni abone kazandık. Büyümeyi kısa vadeli kampanyalarla değil, altyapı, dijitalleşme ve operasyonel verimlilikle sağlamayı tercih ediyoruz."

Yatırım bütçeleri ve bölgesel stratejilerine ilişkin bilgi veren Çelebiler, son beş yılda fiber altyapıya 95 milyon dolar yatırım yaptıklarını söyledi.

Çelebiler, "Önümüzdeki beş yılda ise 141 milyon dolarlık ek yatırım planlıyoruz. 2019'dan bu yana ulaştığımız hane sayısını 2025 sonunda 2,8 milyona çıkardık." dedi.

Stratejik işbirliklerine değinen Çelebiler, "SOCAR Fiber ortaklığı bizim için önemli. TANAP hattı boyunca uzanan 1850 kilometrelik omurgayı ağımıza entegre ediyoruz. Bu hat Türkiye'yi Bulgaristan, Yunanistan ve Gürcistan sınırlarına bağlayan bölgesel bir dijital koridor niteliğinde." ifadelerini kullandı.

Çelebiler, kullanıcı memnuniyetini artırmak adına teknolojik dönüşüme ağırlık verdiklerini dile getirerek, 2025'te devreye aldıkları yapay zeka destekli Harmony platformu ve AI Asistan sayesinde müşteri tabanının yüzde 30'una aktif hizmet verdiklerini belirtti.

"Yüksek hızlı interneti daha fazla hane için erişilebilir kılmak"

Bu yıla ilişkin hedeflerinde "proaktif yapı" ifadesini vurgulayan Çelebiler, "Sorunları kullanıcı fark etmeden tespit eden ve mümkün olduğunca uzaktan çözen sistemleri yaygınlaştıracağız. Amacımız gigabit deneyimini daha fazla haneye ulaştırmak." diye konuştu.

Turknet'in 1996'da başlayan yolculuğunun 30. yılına girdiğini aktaran Çelebiler, şöyle devam etti:

"30 yıldır benimsediğimiz temel yaklaşım sade, şeffaf ve taahhütsüz bir model oldu. İnterneti sözleşmelerle değil, deneyimle sürdürülebilir kılmaya odaklandık. Önümüzdeki dönemde de önceliğimiz, bağımsız fiber altyapıyı genişletmek ve yüksek hızlı interneti daha fazla hane için erişilebilir kılmak."

Çelebiler, "Net Gençlik" projesi kapsamında 34 teknopark ve 130 üniversitenin internet altyapısını desteklediklerini de anlatarak, gençleri sadece tüketici değil, teknoloji üreticisi olarak konumlandırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.