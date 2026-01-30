Turknet GigaCrew elçilik programı başladı

Odağına her zaman gençleri alan yeni nesil internet operatörü Turknet’in “Gigafiber’in Kurucu Ruhunu Taşıyan Elçileri Arıyoruz” çağrısıyla başlattığı GigaCrew programı, içerik üretimi, referans yoluyla büyüme ve marka sadakati temelinde şekilleniyor. Katılımcılar çevrelerine Turknet’in Gigafiber deneyimini tanıtarak hem kazanç elde edebiliyor hem de markanın büyümesine katkı sağlıyor. Program, Z kuşağından teknoloji meraklılarına, içerik üreticilerinden dijital dünyanın tüm seslerine kadar geniş bir kitleye hitap ediyor.

Turknet, GigaCrew üyelerine hangi avantajları sunuyor

Turknet GigaCrew topluluğuna katılacak ilk 1996 elçi, 12 ay sürecek kapsamlı bir gelişim ve etkileşim yolculuğuna dahil olacak. Programda uygulanacak puan ve rozet sistemi sayesinde elçiler; tamamladıkları görevler ve ürettikleri içeriklere bağlı olarak çeşitli ödüllere sahip olabilecek.

GigaLearn ile profesyonel eğitim ve mentorluk desteği

Program, Turknet ofisinde gerçekleşen lansman etkinliğiyle başladı. GigaCrew elçileri, “GigaLearn” platformu üzerinden yazılı ve sözlü içerik üretimine odaklanan eğitimlere katılma fırsatı bulacak. Bu kapsamda; farklı içerik üreticileriyle içerik üretimi başlıklarında influencer buluşmaları ve mentorluk oturumları düzenlenecek. Ayrıca teknoloji okuryazarlığı, yapay zekâ ve sosyal medya stratejileri gibi alanlarda uzman iş ortaklarından eğitim alma imkânı sunulacak. Programa kabul edilen katılımcılara; özel referans linkleri, içerik rehberleri ve ödül takip panellerinin yer aldığı özel bir panel tanımlanacak. Elçilerin performansı; önerilen kişi sayısı, içerik katkısı ve topluluklardaki aktiflik kriterleri doğrultusunda düzenli olarak takip edilecek.

Kurucu elçi ruhuna sahip herkes başvurabilir

GigaCrew programına katılmak isteyen adaylar, internet adresi üzerinden başvuru yapabiliyor. Başvuru formunda adaylardan sosyal medya veya forum profillerini paylaşmaları ve başvurularına motivasyonlarını anlattıkları bir video bağlantısı eklemeleri bekleniyor.

Programa katılım için Turknet abonesi olma zorunluluğu bulunmazken, “kurucu elçi” ruhuna sahip olmak ve yaratıcı bir bakış açısı en önemli kriterler arasında yer alıyor.