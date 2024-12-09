TurkNet’e 2024 Start Up Yatırım Zirvesi’nden ‘Girişimci Dostu Şirket’ ödülü

4 Aralık 2024 tarihinde Gorion Otel’de gerçekleştirilen 2024 Start Up Yatırım Zirvesi’nde farklı sektörlerden girişimci dostu kuruluşlar ödüllendirildi. İnterneti sınırlar koyan değil; özgürleştiren, eşitleyen, demokratik bir evren olarak gören; yalın, rekabetçi ve müşteri odaklı bir yaklaşımı benimseyen TurkNet, ödül töreninde Girişimci Dostu Şirket plaketiyle ödüllendirildi. Son yıllarda hem üniversite ve teknokent iş birlikleriyle hem de birçok farklı projeyle girişimci ekosistemine önemli katkılar sağlayan TurkNet adına törende ödülü TurkNet Kurumsal Segment Pazarlama Müdürü Hacı Yıldız teslim aldı.

Ekosisteme destek yeni dönemde de sürecek

Türkiye’nin yeni nesil internet operatörü TurkNet, dört temel değeri sahipleniyor ve tüm faaliyetlerini bu değerler çevresinde şekillendiriyor. Bu değerler, yalınlık, tam anlamıyla uçtan uca dijitalleşme, müşteri odaklılık ve rekabetçi fiyatla yüksek performansı bir arada sunabilme. Teknolojiyi hayata dokunduğu, hayata dokunurken ayrıca değere de dönüştüğü yönleriyle algılayan ve tüm faaliyetlerini bu çerçevede çizen TurkNet, geleceğin teknolojilerini ve iş yapış biçimlerini belirleyen start-up ekosistemine verdiği desteği 2025’te de artarak sürdürmeyi hedefliyor.