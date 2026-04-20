TÜRKONFED ve İş Bankası iki yılda 7.500 girişimci kadına daha destek verecek

Girişimci kadınların değişen ve dijitalleşen dünyada iş geliştirme süreçlerine daha hızlı ayak uydurmalarına destek olmak amacıyla Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yürütücülüğünde, İş Bankası desteği ile 2021 yılında başlatılan Girişimde Kadın Gücü Projesi’nde üçüncü faza geçildi.

Bankanın yüzen şubesi İş Vapur’da düzenlenen etkinliğe, TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası yetkililerinin yanı sıra STK temsilcileri ile iş insanları katılım gösterdi.

Süleyman Sönmez: Kadınlar ekonomik hayata daha aktif katılmaya hazır

Kadınların ekonomiye katılımının büyüme, verimlilik artışı ve sürdürülebilir kalkınma açısından taşıdığı öneme dikkat çeken TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “2020 sonrası dünya ekonomisi; jeopolitik kırılmalar, yüksek enflasyon, artan korumacılık, enerji-gıda güvenliği kaygıları ve teknolojik baskılarla şekilleniyor. Son 20 yılda inşa edilen serbest ticaret sistemi ve küresel tedarik zincirleri, art arda gelen şoklarla sarsılıyor. Bizim tüm bu riskler ve kırılmalar karşısında, halen kalkınma yolunu yürüyen bir ülke olarak insan kaynağımızın yarısını atıl bırakmak gibi bir lüksümüz yok” dedi. Girişimde Kadın Gücü Projesi’nin sahadaki etkisine de değinen Sönmez şöyle devam etti; “Eğitimlerin ardından katılımcıların %80’inden fazlası yeni bir iş başvurusu yaptığını, %80’e yakını girişimcilik motivasyonunun arttığını, yaklaşık %70’i ise kendini girişimcilik için ‘çok hazır’ hissettiğini söyledi. Bu sonuçlar, doğru destek verildiğinde kadınların somut adımlar atmaya ve ekonomik hayata daha aktif katılmaya çok hazır olduğunu gösteriyor.”

Prof. Dr. Yasemin Açık: Yurt dışından atölye yapma talepleri alıyoruz

TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, “Kadınların iş dünyasında ve girişimcilikte aktif olarak yer alması, daha kapsayıcı bir toplum, daha güçlü bir ekonomi demektir. Bu nedenle girişimci kadın sayısının artırılması kadın-erkek herkesin meselesidir. Biz de bu yaklaşımla beş yıldır ülkemizin dört bir yanında bıkmadan usanmadan yürüyoruz. Kendimizi büyük şehirler ile sınırlandırmadan, girişimcilik odağını tüm bölgelerdeki kadınlara ulaştırmak için çabalıyoruz. Bugüne kadar binlerce kadınla bir araya geldik; birbirimizden çok şey öğrendik ve ilham aldık. New York’ta, Cenevre’de gerçekleştirdiğimiz temaslarla projemizi uluslararası arenaya taşıdık. Tedarik süreçlerine yönelik kitap ve çalışmalarımız neticesinde Birleşmiş Milletler’in Asya, Avrupa ve Afrika’daki bazı ofislerinden atölye çalışması yapma talepleri geliyor. Bundan sonra da kadınların gücünü, kent kent, bölge bölge, ülke ülke yaymaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Sezgin Yılmaz: Girişimci kadınların başarı hikayelerine eşlik etmeye devam edeceğiz

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, kadınların ekonomiye katılımının, toplumsal yaşamda güçlü bir şekilde var olmasının sürdürülebilir kalkınmanın da anahtarını olduğunu, bu nedenle İş Bankası’nın girişimcilere finansın yanı sıra eğitim ve rehberlik alanlarında da destek verdiğini belirtti. Bu anlayışla İş Bankası’nın 2023 yılında yayınladığı ‘Kadının Güçlenmesi Bildirgesi’ ile taahhüt edilen girişimci kadınlara yönelik desteklerini büyüttüklerini ifade eden Yılmaz şöyle dedi; “Başlangıçta 5 yıl içerisinde 100 milyar TL tutarında finansman sağlanması ve 15 bin kadına finansal okuryazarlık eğitimi verme taahhüdünde bulunmuştuk. Finansman taahhüdümüzü 2025 yılı ilk çeyreğinde planlanandan daha hızlı tamamlayarak, söz konusu hedefi 2028 yılı sonuna kadar 250 milyar TL olarak revize ettik. Bu doğrultuda 2025 yıl sonu itibarıyla toplam 155 milyar TL finansman sağlayarak hedefimizin %62’sini gerçekleştirdik. 2025 yılı itibarıyla finansal okuryazarlık taahhüdümüz kapsamında ise 10.277 girişimci kadına ulaştık.”

Yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz, “Girişimci kadınların başarı hikayelerine eşlik etmeye devam edeceğiz. Kadınların hayallerini hayata geçirme yolculuklarında yanlarında olacak, karşılaştıkları zorlukları aşmalarında ve fikirlerini üretime dönüştürmelerinde onlara rehberlik etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Beş yılda 12 bin kadına ulaşıldı

Girişimde Kadın Gücü Projesi; Türkiye’nin farklı bölgelerindeki girişimci kadınların dijitalleşmeye uyum sağlamalarını desteklemeyi, girişimcilik ekosisteminde kadınların görünürlüğünü artırmayı, iş birliği ağlarını güçlendirmeyi ve iş dünyasında daha etkin bir konumda yer almalarını sağlamayı hedefliyor. 2021 yılından bu yana 12 binden fazla kadının eğitim aldığı proje kapsamında ayrıca 149 girişimci kadına mentörlük, 40 girişimci kadına toplam 3 milyon TL tutarında sıfır faizli kredi desteği, 26 girişimci kadına iş geliştirme desteği verildi. 3 girişimci kadının Silikon Vadisi’ndeki ekosistemle buluşturulduğu projede, podcast serileri, ilham buluşmaları ve üretici kadınlara özel satın alma günleri de gerçekleştirildi.

Yeni dönemde sürdürülebilir büyüme desteklenecek

Projenin 2026-2027 yıllarını kapsayan iki yıllık yeni döneminde; çevrim içi ve yüz yüze eğitimler, saha etkinlikleri ve dijital platformlar aracılığıyla toplam 7.500 girişimci ve girişimci adayı kadına daha erişim sağlanacak. 120 girişimci kadına, her yıl 6 ay süreyle mentörlük desteği verilecek. Bu programa katılan girişimciler arasından jüri tarafından başarılı bulunan 60 girişimci kadına iş geliştirme ödülü verilecek. Yeni dönemde ayrıca dijital içerikler, mezunlar ağı ve uçtan uca destek mekanizmalarıyla girişimci kadınların sürdürülebilir büyümesini destekleyen ve güçlü bir ekosistem oluşturulması önceliklendirilecek.