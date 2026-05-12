TÜRKONFED ve SAP’den işletmelerin dijital yetkinliklerini artıracak iş birliği

Fiziksel ve çevrim içi kanallardan yaklaşık 500 işletmeye ulaşılması hedeflenen projenin ilk saha etkinliği Ankara’da düzenlendi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Komisyonu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “İşletmelerimizin dijital gücü arttıkça Türkiye’nin üretim ve rekabet gücü ile kalkınma umudu da artacak” dedi.

SAP Türkiye COO’su Erdem Şekeroğlu ise Türkiye’nin yeşil dönüşüm ve ekonomik dayanıklılık yolculuğuna güç katmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Türkiye’nin en büyük bağımsız iş dünyası örgütü Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve SAP Türkiye, işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarını desteklemek üzere yeni bir projeyi hayata geçirdi.

İşletmelerin Dijital Gücü Projesi’nin ilk etkinliği, ARETE iş birliği ve İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED) ev sahipliğinde Ankara’da düzenlendi.

Alp Avni Yelkenbiçer: Kalkınma hikayesinin merkezinde KOBİ’ler var

Etkinliğin açılışını yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Komisyonu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, küresel ekonomide korumacılığın arttığına ve tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Bu süreçte Türkiye’nin kalkınma hikayesi yalnızca büyük ölçekli yatırımlarla yazılamaz. Hikayenin merkezinde KOBİ’ler, yerel işletmeler, üretici firmalar ve Anadolu’nun girişimci insanı var. Ancak bu işletmelerin küresel rekabette daha güçlü yer alabilmesi için finansmana erişim, nitelikli insan kaynağı ve dijital kapasite olmak üzere üç temel alanda desteklenmesi gerekiyor.

İşletmelerin Dijital Gücü Projesi de dijital kapasite başlığını somut bir iş birliği modeliyle ele alıyor. Çünkü dijitalleşme; maliyetleri daha doğru yönetmeye, veriyi anlamlı bilgiye dönüştürmeye, üretimden satışa kadar her aşamada ölçülebilirlik kazanmaya, riskleri erken görmeye ve rekabette kalıcı avantaj yaratmaya olanak tanıyor. İşletmelerimizin dijital gücü arttıkça Türkiye’nin üretim ve rekabet gücü ile kalkınma umudu da artacak."

Erdem Şekeroğlu: Anadolu’daki kurumlarımızın sürdürülebilir büyümesi için kritik bir platform sunuyoruz

SAP Türkiye COO’su Erdem Şekeroğlu şöyle konuştu:

"TÜRKONFED ve ARETE iş birliğiyle Ankara’da gerçekleştirdiğimiz ‘İşletmelerin Dijital Gücü’ buluşması, Anadolu’daki kurumlarımızın küresel rekabetçiliği ve sürdürülebilir büyümesi için kritik bir platform sunuyor.

SAP olarak, iş süreçlerini ve veriyi anlayan yapay zeka ve ‘agent’ teknolojilerimizle otomasyonda yeni bir dönem başlatıyoruz. SAP Business Data Cloud ile veriyi stratejik değere dönüştürürken; ESRS, EUDR ve PPWR gibi AB sürdürülebilirlik mevzuatlarına uyumda işletmelerimize uçtan uca rehberlik ediyoruz.

Farklı endüstrilerin ihtiyaçlarına özel dijital çözümlerimizle Türkiye’nin yeşil dönüşüm ve ekonomik dayanıklılık yolculuğuna güç katmaktan mutluluk duyuyoruz."

Süleyman Ekinci: Dijital dönüşüm; insan kaynağı, eğitim ve vizyon meselesidir

Ankara’nın savunma sanayisi, makine imalatı, yazılım teknolojileri, üniversiteleri, teknoparkları ve girişimcilik ekosistemiyle Türkiye’nin en önemli üretim ve teknoloji merkezlerinden biri olduğuna vurgu yapan İÇASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekinci ise şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle OSTİM, İvedik ve Anadolu OSB gibi üretim merkezleri, üretim yaparken aynı zamanda dönüşen, gelişen ve teknolojiye yatırım yapan yapılar haline gelmeye başladı. Bu bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerimizin dijitalleşmeye gösterdiği ilgi de bizleri umutlandırıyor. Ancak dijital dönüşümü yalnızca teknoloji yatırımı olarak göremeyiz. Bu süreç aynı zamanda bir insan kaynağı, eğitim ve vizyon meselesidir. İlk buluşması bölgemizde gerçekleşen projemizin değeri de tam olarak buradan geliyor."

Dönüşümün gerçek hikayesi anlatıldı

Açılış konuşmalarının ardından programın konuk konuşmacısı Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Danışmanı Murat Sağman, küresel piyasalardaki belirsizlikler, Türk ekonomisinin mevcut görünümü ve işletmeler için risk yönetimi ile dijital dönüşümün artan önemine değindi.

Sağman, ekonomik dalgalanmalar karşısında şirketlerin veriye dayalı karar alma, doğru planlama ve teknolojik yetkinliklerini güçlendirme kapasitesinin rekabetçilik açısından belirleyici hale geldiğini vurguladı.

ARETE İş Çözümleri Direktörü Ahmet Kartal’ın moderatörlüğünü üstlendiği “Dönüşümün Gerçek Hikayesi: Dijitalleşme ile Değer Yaratmak” panelinde ise SAP Türkiye SAP Cloud ERP Çözüm Yöneticisi Emre Delice ve Sürsan Su Ürünleri Proje Yöneticisi Ahsen Elibol Kunt, dijitalleşmenin bir teknoloji yatırımı olmanın ötesine geçerek işletmeler için somut bir ekonomik değere dönüşmesini kendi deneyimleri üzerinden paylaştı.

Projenin ana odak noktası olan dijital yetkinliklerin iş süreçlerine entegrasyonu konusunun ele alındığı panelde, sunulan dijital araçların işletmelerin rekabet gücünü artırarak gerçek bir başarı hikayesine nasıl hayat verdiği ifade edildi.

Saha etkinlikleri dijital ortamda desteklenecek

İşletmelerin Dijital Gücü Projesi ile işletmelerin dijital yetkinliklerinin artırılması, dijital araç ve çözümlere erişimlerinin kolaylaştırılması ve dijitalleşmenin iş süreçlerine entegrasyonu konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Proje kapsamında Ankara’nın yanı sıra İzmir ve Adana’da gerçekleştirilecek yüz yüze etkinlikler ile üst düzey yöneticilere ve ilgili departmanların yöneticilerine (bilgi işlem, satın alma vb.) doğrudan erişim sağlanacak.

Webinar ve dijital iletişim kanalları aracılığıyla da bu etkileşim genişletilecek ve süreklilik kazanacak. Bir yıl sürmesi planlanan program ile en az 500 firmaya doğrudan ve dijital erişim sağlanması hedefleniyor.