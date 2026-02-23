TÜRKONFED yeşil dönüşüm için STK’lar ile güç birliği yaptı

Türkiye’nin ekonomik ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, yeşil dönüşüm, enerji, sürdürülebilirlik gibi başlıklara odaklanan iş dünyası ve sektörel derneklerin temsilcileri, Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yeşil Dönüşüm Komisyonu tarafından düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Fiziki ve çevrim içi olmak üzere hibrit yöntemle yapılan toplantıya; Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO), Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği (DÜRED), Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER), Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA), Global Compact Türkiye, Hidroelektrik Santralleri Sanayi İş İnsanları Derneği (HESİAD), İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D), Sürdürülebilirlik Adımları Derneği (SADE), Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) ve TÜSİAD temsilcileri ile Yeşil Dönüşüm Komisyonu İcra Kurulu Üyeleri katılım gösterdi.

Toplantıda enerji dönüşümü çerçevesinde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, emisyon azaltımı ve döngüsel ekonomi gibi kritik başlıklar değerlendirildi.

Türkiye’nin su kıtlığı riski göz önünde bulundurularak su yönetimi konusu da enerji odaklı bu süreçlerle birlikte ele alındı.

Enerji verimliliği ve kaynak yönetiminin bir bütün olarak değerlendirildiği görüşmede, kaynakların korunması ile iklim hedefleri arasındaki doğrudan ilişki vurgulandı.

TÜRKONFED üyesi olan veya olmayan, konuyla ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarına açık bir platform olarak kurgulanan buluşmada, katılımcılar temsil ettikleri kuruluşun faaliyet alanları ve yeşil dönüşüme dair gelecek vizyonları hakkında bilgi verdi.

Toplantıda COP31 sürecinde ve sonrasında, Türkiye’nin tezlerinin güçlendirilmesine katkı sağlanması hususunda fikir birliğine vardı.

Onur Ünlü: Yeşil dönüşüm sürecine ve iş dünyamızın rekabetçiliğine katkı sunacağız

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkanı Onur Ünlü, “Çatısı altında ulusal ve uluslararası 340 derneğin bulunduğu TÜRKONFED olarak bu toplantıyı yeşil dönüşüm alanında beraber çalışma kültürünü yerleştirmek, daha etkin çıktılar üretmek ve daha güçlü savunuculuk yapabilmek amacıyla gerçekleştirdik. Bu kapsamda politika önerilerimizi verilerle besleyerek ülkemizin yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlarken iş dünyamızın rekabet gücünü koruması için de çözüm önerileri geliştireceğiz. Bundan sonra da ülkemizin sürdürülebilir geleceğine katkı sunmak isteyen tüm STK’lar ile diğer kurum ve kuruluşlara kapımız açık” dedi.