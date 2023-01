Turkpidya'yı 190 ülkeden 5 milyon ziyaretçi inceledi

Takip Et

Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte bilişim teknolojilerinin itici bir güç haline gelmesi, hızla değişen ve gelişen dijital dünyada doğru bilgiye erişimin önemini ortaya koyuyor. Özellikle pandemiyle birlikte uzaktan eğitim, evden çalışma gibi kavramların hayatımıza girmesi, dünyayla iletişim kurmayı zorunluluk haline getirdi.

Eskişehir’de yaşayan Mısırlı öğrenci Abdullah Habib de atalarının yaşadığı Türkiye’ye duyduğu sevgiden yola çıkarak kurduğu Türkiye’nin ilk dijital ansiklopedisi Turkpidya aracılığıyla Türkiye’nin sesini tüm dünyaya duyurmayı hedefliyor.

Abdullah Habib, Turkpidya’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünde daha büyüyeceğini ve Türkiye'nin dijital varlığında büyüme elde etmek için yenilikçi fikirler üretmeye devam edeceğini belirtti. Basit ve anlaşılır bir dilin kullanıldığı makalelerin yer aldığı Turkpidya’da, Türkiye hakkındaki konuların çok detaylı ve kapsamlı bir şekilde ele alındığını ifade eden Abdullah Habib, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Turkpidya’nın 2023 yılı hedefleri büyük

“Turkpidya 190'dan fazla ülkede 5 milyondan fazla ziyaretçiye ulaştı. 2023 yılı itibarıyla yeni hedeflerimizi hayata geçirerek Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde ülkenin sesini daha geniş kitlelere ulaştıracağız. Yeni yılla birlikte çeşitli ortaklıklar ve işbirliklerine imza atarak Türkiye'nin dijital varlığında büyüme elde etmeyi hedefliyoruz.

Dijitalleşme, Türkiye’nin imajının artırılması gibi konular başta olmak üzere Türkiye’nin 11. Kalkınma Planı'ndaki hedeflere ulaşmak için Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile ortaklıklar kurarak turistlere, yabancı yatırımcılara, Türkiye’de ikamet edenlere, kısaca herkese yardımcı olacak farklı araç ve özellikler eklemeyi planlıyoruz.

Türk Hava Yolları ve Pegasus gibi şirketlerle işbirlikleri kurarak özellikle Kazakistan ve Azerbaycan'a açılmayı ve devamında diğer Türk devletlerine de bu büyük ansiklopedide yer vermeyi amaçlıyoruz.

Bundan böyle diğer Türk devletleri de Turkpidya bünyesinde kendine yer bulacak. Özellikle de ekonomik güç, nüfus ve yüzölçümü bakımından büyük olan Kazakistan ve Azerbaycan, yeni yılda üstüne eğileceğimiz iki ülke olacak. 21 dilde yeni araçlar geliştirerek ve bu araçlara ücretsiz erişim olanağı sağlayarak tüm dünyayı Türk tarihi ve kültürü hakkında bilgilendirmek istiyoruz.”

Ziyaretçi sayısı bir yılda yüzde 106 artış gösterdi

Turkpidya’da 21 dilde nöbetçi eczane, canlı gıda fiyatları, canlı maç sonuçları ve daha fazlasını içeren yeni araçlar hizmete gireceğini belirten Abdullah Habib, “Çünkü 2023 bizim için çok özel bir yılı temsil ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümünde biz de Türkiye'nin sesini tüm dünyaya ulaştırarak adını her platformda olumlu bir şekilde duyurmak istiyoruz” dedi. Turkpidya’nın ziyaretçi sayısı bakımından bir yılda yüzde 106 artış gösterdiğini belirten Turkpidya Kurucusu Abdullah Habib, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Büyük verilerin her geçen saniye çoğalması ile ortaya çıkan dijital kaynaklardan ziyade bu platformların etkin biçimde kullanılmaları ve geliştirilmeleri de dijitalleşmenin bir parçası. Dijitalleşme de yeni fikirler geliştirmeye ve bu fikirleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve daha iyi ürün ve hizmetler sunma imkanı sağlıyor. Biz de Turkpidya'da her gün Türk tarihi, kültürü, ekonomisi ve turizmi hakkında bilgiler sunuyoruz. İnsanlar Turkpidya’da her gün ortalama 100 bin kelime okuyor.

Bu da sesimizi tüm dünyaya duyurduğumuzun bir göstergesi. Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte bilgiye erişim kolaylaştı ancak şu anki ihtiyaç bilgiye ulaşmaktan çok doğru bilgiye ulaşmak. Bu da yeterli değil, doğru bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmak. Turkpidya da dünyanın her yerinden Türkiye ile ilgili doğru bilgilere anında erişim olanağı sunuyor.”

B2Press'in katkılarıyla hazırlanmıştır.