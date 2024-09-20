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Türkşeker, 1350 geçici işçi alacak

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere 1350 geçici işçi alımı yapacak.

Haber Merkezi
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Türkşeker, 1350 geçici işçi alacak
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Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), geçici işçi alımı yapacak. Türkşeker'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, personel istihdamına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Fabrikalarımızda 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1350 geçici işçi alımına ilişkin ilan şartları 23-27 Eylül 2024 tarihleri arasında 'http://iskur.gov.tr' internet adresinden yayımlanacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu işçilerin branşlarına ilişkin detaylar da aktarıldı. Buna göre, 723 mekatronik bakım onarım teknisyeni, 383 kimya teknisyeni, 98 metal teknolojisi teknisyeni, 56 elektrik teknisyeni, 50 mekaniker buhar kazanları teknisyeni, 14 bilgisayarlı makine teknisyeni, 2 inşaat teknisyeni, 23 iş makineleri operatörü ve 1 tır şoförü istihdam edilecek.

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