TürkTraktör 2025 yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı

TürkTraktör, 2025 yılının ilk yarısında yurt içi pazara 9.728 adet traktör satışı yaparken ihracatta ise 5.163 adede ulaştı. Türkiye traktör pazarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27’lik daralmayla 23 bin 559 adet olarak gerçekleşti. Haziran sonu itibarıyla Türkiye traktör pazarında New Holland ve Case IH markaları ile toplam yüzde 40,9’luk payı olan TürkTraktör, liderliğini kesintisiz olarak 18 yıldır sürdürüyor.

"2025’in ikinci yarısında da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

2025 ilk yarıyıl finansal sonuçlarını değerlendiren TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné, “Türkiye traktör pazarındaki daralma eğilimi, zorlu sektör dinamikleri ve önemli finansman maliyeti etkisiyle yılın ilk yarısında da devam etti. Böyle bir dönemde, iki markamızla pazardaki öncü konumumuzu korumak bizim için oldukça kıymetli. 18 yıldır aralıksız olarak liderliğimizi sürdürmemize vesile olan çiftçilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dünya standartlarındaki çevreci ve son teknolojiye sahip geniş ürün yelpazemizle, çiftçilerimizin her türlü ihtiyacında yanlarında olmak için 2025’in ikinci yarısında da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.