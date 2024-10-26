TürkTraktör 3. çeyrek bilançosunu açıkladı

TürkTraktör’ün 2024 üçüncü çeyrek finansal verileri doğrultusunda net kârı 5,1 milyar TL, toplam cirosu 49,6 milyar TL, şirketin faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı ise sırasıyla yüzde 15,2 ve yüzde 17,7 olarak gerçekleşti. TürkTraktör, 2024 yılının geride kalan 9 aylık bölümünde yurt içi pazara 24 bin 310 adet traktör satışı yaparken, ihracatta ise 10 bin 870 adede ulaştı.

Türkiye traktör pazarı ise üçüncü çeyrek itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3’lük daralmayla 46 bin 956 olarak gerçekleşti. Eylül sonu itibarıyla Türkiye traktör pazarında iki markası ile toplam yüzde 47,1 payı olan TürkTraktör, liderliğini kesintisiz olarak yaklaşık 18 yıldır sürdürüyor.

"Türkiye’deki traktör üretiminin yüzde 60’ını, ihracatının ise yüzde 79’unu karşılamaktan gurur duyuyoruz"

TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné, “Tarımı ve şehirleri geleceğe hazırlama amacımız doğrultusunda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürürken, finansal sonuçlarımız da ortaya koyduğumuz emeği en güzel şekilde özetliyor. Üçüncü çeyrek itibarıyla Türkiye’deki traktör üretiminin yüzde 60’ını, ihracatının ise yüzde 79’unu karşılamaktan gurur duyuyoruz. Pazarın geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 18’in üzerinde daraldığı böylesine zorlu bir ortamda bu sonuçları elde etmek çok daha kıymetli. Yıl sonuna doğru güçlü adımlarla ilerlerken, gururla kutladığımız 70. yılımızı da liderliğimizi koruyarak tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.