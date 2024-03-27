TürkTraktör, kâr payı ödemelerine 1 Nisan'da başlıyor

TürkTraktör, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Genel Kurul Toplantısı'nda, kâr dağıtımının Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kâr payı ödeme tarihinin 01 Nisan 2024 olarak belirlenmesine karar verildiğini duyurdu.

Kârda imtiyazlı pay grubunun bulunmadığı belirtilen açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"A Grubu hisseler tam mükellef tüzel kişilere ait olduğundan, bu grup için net temettü hesaplanırken %0 stopaj oranı kullanılmıştır.

Genel oranın dışında temettü stopajına tabi dar mükellef kurum ortağımız Şirketimizin Avusturya merkezli yabancı ortağı B Grubu hisse sahibi CNHI Österreich firmasıdır. Avusturya ile yapılmış bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 10. maddesi ile Protokol'ün IX. maddesi gereği Türkiye'de mukim bir şirketin ödediği temettüler yönünden tevkifat oranının %5 olacağı belirlenmiştir. B Grubu hisseler için net temettü bu oran dikkate alınarak hesaplanmıştır.

C grubu hisseler için net temettü tutarı, tamamının gerçek kişilerde olduğu varsayılarak %10 stopaj oranı kullanılarak hesaplanmıştır."