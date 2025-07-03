TürkTraktör’den 14 lokasyonda Geleneksel Tarla Günleri etkinliği

TürkTraktör Ticari İş Lideri Ahmet Canbeyli, ‘Geleneksel Tarla Günleri’ etkinlikleri kapsamında Türkiye’nin dört bir yanındaki çiftçilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Canbeyli, “Tarımı geleceğe hazırlama amacımız doğrultusunda var gücümüzle çalışırken, çiftçilerimizle buluşmaya özen gösteriyoruz.

En çevreci traktörlerimizi, ekipmanlarımızı, en son teknolojiye sahip hassas tarım ürünlerimizi ve dijital hizmetlerimizi geniş bayi ağımızdan aldığımız güçle Türkiye’nin her köşesindeki çiftçilerimize ulaştırıyoruz.

Geleneksel Tarla Günleri kapsamında, New Holland ile 9, Case IH ile 5 farklı noktada olmak üzere 14 şehirde çiftçilerimizin ürün ve hizmetlerimizi deneyimlemesini sağladık.

Çiftçilerimizi dinlemek, kıymetli geri dönüşlerini almak bizim için çok önemli. Etkinliklerimize katılan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

TürkTraktör’ün Pazar lideri markası New Holland ile premium markası Case IH ürünlerinin sergilendiği Geleneksel Tarla Günleri etkinlikleri 17 Nisan’da Tokat Zile’de başlarken, Kayseri, Iğdır, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Konya, Denizli, Bandırma, Bartın, Ankara, Çankırı, Bursa, Burdur ve Adana olmak üzere 14 farklı lokasyonda düzenlendi.

9 bin kilometreyi aşan rotanın ardından 27 Mayıs’ta tamamlanan etkinliklere katılan yaklaşık 3000 çiftçi, New Holland ve Case IH traktörleri ile ekipmanlarını deneyimlerken, Hassas Tarım Ürünleri, Tarlam Cepte ve satış sonrası hizmetleriyle ilgili de bilgi aldı.