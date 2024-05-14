Turkuaz Seramik, 2,5 milyar TL ciroya koşuyor

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Sektörün önemli yayınlarından olan İtalya merkezli uluslararası Ceramic World Dergisi'nin bağımsız araştırma raporuna göre, yıllık/adet üretim kapasitesiyle dünya genelinde 16. büyük vitrifiye üreticisi konumunda olduklarını paylaşan Turkuaz Seramik Marka ve Kurumsal İletişim Müdürü Rabia Özkaya, “Yaklaşık 60 ülkeye ihracat yapıyoruz ve tasarım ödüllü ürünler ile öne çıkıyoruz. Ayrıca, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşları arasındayız. Turkuaz Güneş Enerjisi Santrali kurarak sürdürülebilir bir enerji tedarik modeline geçerek, fabrikamızda kendi tükettiğimiz enerjiyi üretmeye başladık. Bu yetkinliklerimiz doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda önemli bir aktör haline geldik” dedi. Turkuaz Seramik’in Ar-Ge çalışmalarıyla ilgili de bilgiler paylaşan Rabia Özkaya, “Şu sıralar, verimliliği düşen ürünlerimizin yerine yeni modeller tasarlayarak yeni ürünlerle sezona girmeye hazırlanıyoruz. Bu kapsamda, uzun yıllardan beri ürettiğimiz ürünlerin yerine, daha yüksek verimliliğe, modern görünüme ve artan işlevselliğe sahip ürünler tasarlandı. Deneme üretimleri devam etse de çok yakında seri üretime geçmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Markanın 2024 programı ve büyüme rakamlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Rabia Özkaya, “2023 yılında toplam ciromuz 1,8 milyar TL olarak gerçekleşti ve bu rakamın 600 milyon TL'si ihracattan elde edildi. 2024 yılında yaklaşık 2,5 milyar TL bir ciro hedefimiz bulunmaktadır. Ülkemizin her tarafında yaşanan dramatik savaşlar göz önünde bulundurulduğunda, Orta Doğu ile Avrupa arasında bir köprü konumunda olan Anadolu Yarımadası, bulunduğu coğrafyada güvenli bir liman olarak öne çıkmaktadır. Bu zor zamanlarda bile siyasi birikimimiz ve devlet tecrübemizle ayakta kalmayı başardık. Ancak rekabetçiliğimizi kaybetmeden ihracata devam etmek mecburiyetindeyiz. Bu nedenle, 2024 yılı içinde yüzde 30'lara yaklaşan ihracat oranımızı yüzde 40-45 seviyelerine çıkarmak gibi özel bir hedefimiz var. Şu an için yakın zamanda devreye alacağımız büyük çaplı bir yatırımımız bulunmuyor. Ancak, mevcut tesislerimizde verimliliği artırmak için sürekli iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Özellikle otomasyon ve dijitalleşme alanında yapacağımız yatırımlarla üretim süreçlerimizi optimize etmeyi ve rekabetçiliğimizi artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yıllık 4 milyon adet üretim gerçekleştiriyor

Seramik sağlık gereçleri alanında üretim yapan Turkuaz Seramik’in ürün yelpazesinde lavabo ve klozet gibi vitrifiye ürünleri, armatür ve duş sistemleri, engelli banyo ürünleri, çocuk ürünleri, tamamlayıcı ürünler, özel yüzey uygulamalarını ve özel bağlantı elemanları içeriyor. 1993 yılında kurulan Turkuaz Seramik bugün yaklaşık 1250 kişiyi istihdam ediyor. 2022 yılının Haziran ayında devreye aldığı ilave tesisle birlikte de yıllık üretim kapasitesini 4 milyon adede yükseltti.