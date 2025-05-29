Turmet Madencilik, yeşil üretimle ihracat ağını genişletiyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Ürettiği endüstriyel mineralleriyle yapı malzemeleri başta olmak üzere 60’tan fazla sektöre hizmet veren Turmet Madencilik, Eskişehir’deki tesislerinden dünyanın dört bir yanına yüksek performanslı ürünler ihraç ediyor. Kalsit ve dolomit başta olmak üzere, talk, kaolen, bentonit gibi birçok endüstriyel mineralin zenginleştirilmiş formda üretimini gerçekleştirdiklerini belirten Turmet Madencilik Ürün Geliştirme ve Tasarım Direktörü Nilay Rallas, bu mineralleri yalnızca hammadde olarak değil; cevher zenginleştirme teknolojileriyle granül ve mikronize boyutlarda ihtiyaç odaklı olarak işlediklerini dile getirdi. Standart çözümler yerine, her projenin özgünlüğünü ön planda tutarak, müşterilerimizin taleplerine özel “tailor-made” üretimler yaptıklarını aktaran Rallas, “Bu da bizi sadece üretici değil, aynı zamanda çözüm ortağı yapıyor. Sahip olduğumuz esneklik ve kalite anlayışı sayesinde, sadece mimarlık dünyasında değil hizmet verdiğimiz tüm sektörlerde performans ve güvenilirlik konusunda tercih edilen bir marka olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Yılda 150 bin tonun üzerinde üretim

Mahmudiye ve Sivrihisar’daki toplam 60 bin metrekarelik alan üzerine kurulu tesislerinde faaliyet gösterdiklerini aktaran Rallas, yıllık 150 bin tonun üzerinde üretim gerçekleştirdiklerini söyledi. Üretim süreçlerinin tamamında kalite ve esneklik odaklı çalıştıklarını ifade eden Rallas, modern laboratuvarlarda yapılan tane boyut analizleri sayesinde her sektöre özel ürünler geliştirdiklerini aktardı.

“Atıkların yüzde 100’ünü geri kazandırıyoruz”

Sürdürülebilirlik kavramının Turmet için bir tercih değil, zorunluluk olduğuna dikkat çeken Rallas, bu konuda hayata geçirdikleri sistemin çevresel etkileri azaltma konusunda ciddi faydalar sağladığını vurgulayarak, “Tesislerimizde sıfır atık prensibiyle çalışıyoruz. Üretim sırasında ortaya çıkan kırma ve eleme atıklarını farklı sektörlere kazandırıyoruz. Bu sayede her yıl yaklaşık 5 bin ton atığı yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Ayrıca, çevre dostu tesis yatırımlarımızla enerji verimliliğini artırıyor, gelecek kuşaklar için üretim yapmayı sürdürüyoruz. Mimarlık pratiğimde doğaya saygı her zaman önceliğim oldu. Turmet’in bu vizyonla ilerlemesi benim için profesyonel olduğu kadar kişisel olarak da anlam taşıyor.”

Karbon ayak izini azaltan ürünler geliştiriliyor

Ar-Ge çalışmalarının çevre dostu yapı malzemeleri geliştirme üzerine yoğunlaştığına dikkat çeken Nilay Rallas, kalsit ve dolomit bazlı betonlar sayesinde, binaların karbon ayak izini azaltan ürünler geliştirdiklerini anlattı. Enerji verimliliği sağlayan ısı yalıtım ve akustik performansı yüksek malzemeler üzerine çalıştıklarını söyleyen Rallas, ayrıca, doğadan ilham alınan biyomimetik tasarımlar ile yapı malzemelerinin dayanıklılığını ve doğa ile uyumunu artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Otomasyon yatırımlarına hız vererek mevcut tesislerinde bu yatırımların yüzde 50’sini tamamladıklarını dile getiren Rallas, sözlerine şöyle devam etti: “Bu süreç, üretim kapasitemizi artırmaya ve operasyonel verimliliğimizi optimize etmeye yönelik önemli bir adım oldu. Ayrıca, yeni bir üretim tesisi yatırımı için ilk adımları attık. Bu tesis, önümüzdeki yıllarda kapasitemizi artıracak ve büyüme hızımızı daha da ivmelendirecek.”

Son 25 yılda küresel pazarlarda önemli bir yer edindiklerini açıklayan Rallas, bugün 20'nin üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarının altını çizdi. Pandemi sonrası dönemde, dünya genelinde tek eksenli tedarik zincirlerinin çeşitlenmeye başlamasıyla yeni fırsatların doğduğunu ifade eden Rallas, özellikle Afrika, Arap ülkeleri ve Doğu Avrupa pazarlarına odaklandıklarını vurguladı. Bu pazarlarda güçlü bir iş birliği ağı kurmayı hedeflerini belirten Nilay Rallas, gelecekteki stratejik yatırımlarıyla, küresel pazarda daha güçlü bir konum elde etmeyi ve ihracatlarını artırmayı planladıklarını açıkladı.

“Yeşil ve dijital dönüşüme öncülük ediyoruz”

Eskişehir’de karbon ayak izi ölçümü yaptıran ilk madencilik firması olduklarının altını çizen Nilay Rallas, yeşil dönüşüm kadar dijital dönüşüm alanında da aktif olduklarını belirterek, “Tüm üretim süreçlerimize ‘yeşil düşünce’yi entegre etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda dijitalleşmeye yatırım yaparak üretim kalitesini ve hızını artırıyoruz. Bu ikiz dönüşüm yaklaşımı sayesinde, hem çevresel sorumluluğumuzu yerine getiriyor hem de uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artırıyoruz” diye konuştu.