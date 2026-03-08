TÜRMOB Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız: Kadınlar hâlen ücret ve fırsat eşitsizliğiyle karşı karşıya

ANKARA(EKONOMİ)

TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadınların özgür ve eşit bir dünyada var olabilme mücadelesinin en önemli simgesi olduğunu belirtti.

Yıldız, "Kadınların eğitimden çalışma hayatına, ekonomiden karar alma mekanizmalarına kadar hayatın her alanına eşit katılımı; eşit haklara ve fırsatlara sahip olması sürdürülebilir kalkınmanın ve toplumsal gelişimin temel unsurlarındandır. Eşitlik temelinde kurulan bir toplum, daha üretken, daha demokratik ve daha umut dolu bir geleceğin kapılarını aralar” dedi.

Günümüzde kadınların hâlen şiddet, ayrımcılık, toplumsal baskılar, ücret ve fırsat eşitsizliği gibi bir çok sorunla karşı karşıya kaldığını dile getiren Yıldız,

“Kadınların güven içinde yaşayabildiği, emeklerinin değer gördüğü, şiddet ve ayrımcılığın olmadığı; eşit hak ve fırsatlara sahip oldukları bir toplum oluşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.