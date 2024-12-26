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TURSSA 8. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Gemi Tedarikçileri Derneği (TURSSA) 8. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, SwissOtel The Bosphorus İstanbul'da gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
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TURSSA 8. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapıldı
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Katılım oranının yüksek olduğu Seçimli Genel Kurulda, iki aday listesi yer aldı. Mevcut dönem Yönetim Kurulu Başkanı Zihni Memişoğlu ile Başkan Yardımcısı Abdülvahit Şimşek, “yeni dönem” için aday listelerini açıklayarak seçime katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açılan toplantıda ilk olarak Divan Heyeti belirlendi. Divan Başkanı olarak Recep Düzgit, Başkan Yardımcısı olarak Ali Kayalı, Katip olarak Sema Mergen seçildi. Hazirun listesi yoklamasının ardından açılış konuşmasında her iki adaya söz verildi.

Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu raporlarının ibraz edilmesi ve onaylanmasının ardından seçime geçildi. Üyelerin sırayla sandık başına giderek gizli oylarını kullanmasının ardından resmi sonuçlar Divan Heyeti tarafından açıklandı. Sonuçlara göre, Zihni Memişoğlu’nun listesi oy çokluğu ile seçimi kazandı.

Seçimi Kazanan listede yeni dönem Yönetim Kurulu Asil Üyeler; Zihni Memişoğlu, Hakan Doğan Kayalı, Osman Bilgin, Murat Guci Geçgil ve Emre Özgen olarak sıralandı. Yönetim Kurulu Yedek Üyeler Hüseyin Hacıalioğlu, İsmail Koray, Yılmaz Onur, Niko Zimaridis ve Nurhan Özgür olarak açıklandı. Yeni dönem Denetim Kurulu Asil Üyeler; Erol Ceylan, Nijad Dilşen, Hakan Şekerci olarak Yedek Üyeler ise Ali Kayalı, Aziz Ziya Erden, Ercan Şişman olarak sıralandı.

Seçim sonuçlarının ardından Zihni Memişoğlu yaptığı konuşmada şu açıklamalarda bulundu:

“Seçiminiz ve teveccühünüz için çok teşekkür ediyorum. Demokratik bir ortamda yüksek katılım ile güzel bir genel kurul ve seçim gerçekleştirdik. Diğer adayımız Abdülvahit Bey’e seçime renk kattığı için teşekkür ederim. Kendisinin sunmak istediği fikir ve projeler olursa faydalanmak isteriz. Bundan sonraki yol haritamızda sektörümüzü geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle kamu ile ilişkilerimiz ve tanınırlığımızı artırmak için mücadele edeceğiz. Sahada hepimiz rakibiz ancak ortak projelerimizde işbirliği yapmak hepimiz için avantaj olacaktır. Bu bağlamda üyelerimizin yaptığımız aktivitelere katılımının daha yoğun olmasını istediğimizi özellikle vurguluyorum.”

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