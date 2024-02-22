Turunç Madencilik, Avrupa’ya mermerin kalbi İtalya’dan giriş yapacak

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Marble Systems Tureks Turunç Madencilik’in hikayesi Afyon’da başladı. Mehmet Münir Turunç, mermerin değerinin anlaşılması ve yurt dışında pazarlanması gerektiğini düşünen babası İsmail Ünal Turunç’un teşvikiyle 1982 yılında ABD’de Marble Systems şirketini kurdu. İşler yolunda gidince 1986 yılında Tureks Turunç Madencilik kuruldu.

ABD’deki şirket başarı öyküsüne dönüştü. Bugün ABD’de 12 showroom’u 7 deposu var, 1000 bayisiyle ürünlerini pazarlıyor. 2019 yılında Marble Systems ve Tureks Turunç Madencilik şirketleri birleşti. Geçen yıl 946 çeşit ürün üreten şirket şu anda satışlarının yüzde 5’ini iç pazara, yüzde 95’ini 50’yi aşkın ülkeye gerçekleştiriyor. Yurt dışı satışların yüzde 45’i ABD pazarına yapılıyor.

Marble Systems Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Cavit Turunç ile şirketin büyüme planlarını konuştuk. Turunç, ABD’deki başarılarını Avrupa’ya taşıyacaklarını vurguladı. Turunç, “Globaliz ama beş yıl içinde dünya markası olmayı hedefliyoruz. ABD’deki gibi bayilik ağıyla Avrupa’da da büyümeyi planlıyoruz. İtalya Verona’da lojistik deposu kurmak için görüşüyoruz. İtalya lojistik olarak bu işlerin merkezi. Oradan Avrupa’ya açılacağız” diye konuştu.

Las Vegas’taki Bellagio Hotel’le New York’taki Trump Tower’da imzası var

İngiltere, Ortadoğu, Avusturalya, Nijerya, Kanada, Güney Afrika, Panama Fransa, Almanya gibi pazarlarda etkin olduklarını kaydeden Turunç, “Amerika Las Vegas’taki Bellagio Otel’den New York’daki Trump Tower’a kadar birçok büyük projede bizim ürünlerimiz var. Kuveyt’teki 75 bin metrekarelik Şeyh Abdullah Al Salem Cultural Center müzesinde dış cephe kaplamalarının tamamını biz yaptık. Türk mermerinin dünyada hak ettiği yere getirmek ana hedefimiz” dedi.

Turunç, şirketle ilgili de şu bilgileri verdi: “Denizli, Sivas, Afyon, Burdur, Kütahya/Altıntaş, Antalya/Korkuteli ve Konya’da ocaklarımız bulunuyor. Toplam 450 bin metrekare üretim kapasitemiz var. Satış organizasyonu ABD dahil 1 milyon metrekareyi geçiyor. Toplam 596 çalışanımız var. Türkiye’deki çalışanlarımızın yüzde 20’ye yakını kadın.”

GES yatırımıyla tüm işletmelerinin enerjisini karşılayacak

Marble Systems Tureks Turunç Madencilik’in geçen Kasım ayında yüzde 25,8’i halka arz edildi. Osman Cavit Turunç, halka arzdan memnun olduklarını belirterek şunları söyledi: “Halka arz kurumsallık adıma önemli bir adım oldu. 520 milyon TL halka arz geliri elde edildi. Bu gelirin büyük çoğunluğu yatırımlarda kullanılıyor. Yeni yatırımlarımız da olacak. GES yatırımımız hem çatı hem arazi olarak 2024’in ilk yarısında devreye giriyor. Üretim tesislerimizde ambalaj malzemesini azaltıcı otomatik paketleme sistemi, hassas otomatik makineleşme yatırımlarımız var. GES yatırımları 4 milyon 380 bin dolar, fabrikadaki yenileme ve makine yatırımları 2 milyon dolar civarında olacak. Bu yatırımlarla tüm işletmelerimizin enerjisini kendimiz karşılayacağız.”

Mermere hayat veren ustaların hakkını vermek için video çekiyor

Osman Cavit Turunç, Türk mermerini tanıtmak için farklı çalışmalar yapıyor. Turunç, şunları anlattı: “Mermercinin Gözünden Tarihte Mermerin Kullanımı isimli videolar çekiyoruz. Bugünkü teknolojiye düne bakıyoruz, o zamanlar üretilen, işlenen mermerin nasıl bir çabanın sonucu olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Bu videolarla birincil amacımız, o dönemlerdeki meslektaşlarımızın hakkını vermek. Örneğin Süleymaniye’nin yüzde 85’i mermer. Ama ustalarının isimlerini kimse bilmez.”

Turunç, Afyon’da özel öğrencilere yönelik spor faaliyetlerini de desteklediklerini söyledi. Turunç, “Afyon’da Frig Vadisi’nde eylül ayında 15 yıldır düzenlenen Frig Ultra Maratonu’na geçen yıl artı bir etap ekledik. 55 özel durumlu çocuk aileleriyle o parkurumuzu koştular, madalyalarını aldılar. Hayatımda ticari ve sosyal olarak yaptığım en güzel işti.”