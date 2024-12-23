Tusa İnşaat, Eskişehir'e mimaride yeni bir soluk getiriyor

Eskişehir’de 1990 yılında inşaat sektöründe butik projelerle hizmet vermeye başlayan Tusa İnşaat, son on yılda mimari tasarım ve büyük site projelerine yönelerek önemli adımlar attı. Şehrin gelişimine katkıda bulunmaya ve sektörde kalıcı bir iz bırakmaya devam edeceklerini açıklayan Tusa İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Dönmez, “Tusa İnşaat, ilk kurulduğunda butik projeler üreten bir firmaydı. Ancak süreç içinde site üretimi ve mimari tasarıma yönelerek daha geniş çaplı projelere imza atmaya başladık. Hedefimiz, bu mirası daha ileri taşımak ve gelecekte de güçlü bir şekilde var olmaktır” dedi.

Eskişehir’de birçok önemli projeye imza attıklarını dile getiren Dönmez, “Özellikle Borsa Caddesi’ndeki Aykut Sitesi ile dikkatleri üzerimize çektik. Bu projemiz bölgenin mimari yapısına uygun dış cephe tasarımıyla öne çıkıyor. Batıkent ve Aşağı Söğütönü mahallelerindeki projelerimiz ise geniş peyzaj alanları ve ferah daireleriyle şehrin içinde nefes alma imkânı sunuyor. Projelerimizde konfor ve güvenliği ön planda tutuyoruz. Özellikle Batıkent ve Aşağı Söğütönü’ndeki projelerimizde daire sahiplerine huzurlu bir yaşam sunmayı hedefledik” diye konuştu.

"Mirasımızı sağlam temeller üzerine inşa ediyoruz"

Geleceğe yönelik hedeflerinden bahseden Sadi Dönmez, “Firmamızı her projemizde biraz daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Her projemizde değerli müşterilerimizden gelen önerileri değerlendirerek yaşam alanlarını kolaylaştıracak çözümler üretmek içi çaba harcıyoruz. Türkiye’de maalesef aile şirketleri 3’üncü kuşağı görmekte sıkıntı yaşıyor. Bu da bence ciddi manada bir ekonomik kayıp. En büyük amaçlarımızdan biri sahip olduğumuz mirası sağlam temeller üzerine inşa ederek sonraki kuşaklara devretmek. Bunun yanı sıra yapı sektörünün gelişmesi, kalite ve estetiğinin artması için olmayan uygulamaları şehrimize kazandırabilmek için de yoğun bir araştırma yapıyoruz” dedi.

Eskişehir’deki kentsel dönüşümde yerel yönetimlerle iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Sadi Dönmez, bu sürecin hızlanması için yerel yönetimlerin kat malikleri ve müteahhitler arasında köprü kurabilecek bir birim oluşturmasının faydalı olacağını açıkladı. Eskişehir inşaat sektöründe en büyük sorunlardan birinin altyapı eksiklikleri olduğunu belirten Dönmez, özellikle yeni yapılaşan bölgelerde elektrik, su ve doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinin geç gelmesi nedeniyle projelerin aksadığını ifa etti. İnşaat öncesi abonelik işlemlerinin uzun sürdüğünü aktaran Dönmez, bunun da maliyet ve zaman kaybına yol açtığını söyledi.

Kentsel dönüşümde ada bazlı çözüm önerisi

Bugüne kadar yaklaşık 100 dairelik kentsel dönüşüm projesinde yer aldıklarını dile getiren Sadi Dönmez, bu projelerde en büyük zorlukların kat maliklerinin kendi aralarındaki anlaşmazlıklar ve gereksiz maliyet artırıcı talepler olduğunu söyledi. Bu tür taleplerin müteahhitleri kentsel dönüşüm projelerinden uzaklaştırdığına dikkat çeken Dönmez, kentsel dönüşümün hem ülkemiz hem de Eskişehir için büyük önem taşıdığını açıkladı. Şehirde yapılan mevcut dönüşümlerin yeterli olmadığını belirten Dönmez, parsel bazlı değil, ada ve mahalle bazlı dönüşümlerin yapılması gerektiğini savundu. Bu yöntemin Eskişehir’in eski yapılarını güvenli hale getirirken, yeni arsa üretmeye gerek kalmadan konut stokunu artırabileceğini vurgulayan Dönmez, “Yolların genişletilmesi de trafik sorununun çözülmesine katkı sağlayabilir. Yeni yeşil alanlarla şehrin yaşam kalitesini yükseltilebilir. Ayrıca, doğru bir nüfusun çekilmesi Eskişehir’in ekonomik kalkınmasına ivme kazandırabilir” açıklamasında bulundu.