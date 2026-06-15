TÜSEB, küresel ilaç firmalarıyla klinik araştırma anlaşmaları imzalıyor

Mehmet KAYA / ANKARA

Pfizer Türkiye tarafından yapılan açıklamada, TÜSEB ile 11 Haziran günü imzalanan protokolde klinik araştırmaların geliştirilmesi ve Türkiye’nin uluslararası klinik araştırmalar ekosistemindeki konumunun güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

TÜSEB Başkanı Ümit Kervan, protokole yönelik yaptığı değerlendirmede, “(İşbirliğinin) Klinik araştırma altyapısının güçlenmesine ve Türkiye’nin bu alandaki görünürlüğünün artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sağlık araştırma ekosistemini ileri taşıyacak her girişimi, ülkemizin uluslararası alandaki rekabet gücünü destekleyen stratejik bir adım olarak görüyoruz” dedi.

Pfizer Türkiye Ülke Başkanı Metin Hullu da işbirliğinin bilgi paylaşımının artırılmasına, araştırma kapasitesinin güçlendirilmesine ve Türkiye’nin uluslararası klinik araştırmalardaki konumunun daha da ileri taşınmasına katkı sağlayacak adım olarak gördüklerini söyledi.

Öteandan, TÜSEB ile Sanofi Türkiye TÜSEB arasında 20 Mayıs’ta iki ayrı protokol imzalanmıştı. Bu protokollerle, inovasyon, kronik hastalıklar ve klinik araştırmalar alanlarında iş birliği öngörüldü. TÜSEB Başkanı Ümit Kervan ve SANOFİ Genel Müdürü Ali Cem Öztürk tarafından imzalanan protokollerle, Ar-Ge, girişimcilik ve eğitim kapasitesinin güçlendirilmesi, kronik hastalıkların etkin yönetimine katkı sağlanması, toplumsal farkındalığın artırılması, erken tanı süreçlerinin desteklenmesi, girişimcilere yönelik inovasyon projelerinin geliştirilmesi ve klinik araştırma süreçlerinde uluslararası standartların yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.