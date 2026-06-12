TÜSİAD ve MEF Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçen "İşte Yapay Zekâ” programı yeni katılımcılarını bekliyor

TÜSİAD ve MEF Üniversitesi iş birliğiyle, şirketlerde yapay zekâ farkındalığını artırmak ve çalışanların bu alandaki bilgi ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla geçen sene pilot olarak hayata geçirilen “İşte Yapay Zekâ” programı yeni katılımcılarını bekliyor.

Yapay zekânın sunduğu fırsatlardan şirketlerin ve çalışanların en verimli şekilde faydalanmasını sağlamak ve Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunu desteklemek amacıyla hayata geçirilen program, başta kurumsal çalışanlar ve gençler olmak üzere yapay zekâ konusunda bilgi ve farkındalığını artırmak isteyen tüm katılımcıların erişimine sunuldu.

Program kapsamında hazırlanan video içerikleri, yapay zekanın iş dünyasındaki stratejik önemini ve etkisini iş dünyasından uygulama örnekleriyle ele alıyor. İçerikler, katılımcılara hem akademik hem de uygulamalı bir perspektif sunarken, programı tamamlayan katılımcılara bir katılım belgesi de veriliyor.

Programda; yapay zekanın iş dünyasındaki rolü, stratejik uygulama alanları, etik ve yönetişim ilkeleri, iş süreçlerine entegrasyonu ile veri yönetimi ve analizi gibi konuları kapsayan beş teorik modül yer alıyor.

Program kapsamında ayrıca özel bir modül de bulunuyor. Bu modülde, yapay zekayı başarıyla iş süreçlerine entegre etmiş lider şirketlerin yöneticileri deneyimlerini paylaşıyor. Programa katılanlar; Dimes, İnci Holding, İş Bankası, Koç Holding, Koton, Pegasus, QNB Bank ve Vitra'nın üst düzey yöneticilerinden ilham alma fırsatı buluyor.

Programı incelemek ve kayıt olmak için: https://twiser.com/tr/tusiad-lxp-sayfasi/