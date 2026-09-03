TÜSİAD Yönetim Kurulu Şam’da temaslarda bulundu

Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

TÜSİAD Yönetim Kurulu, 31 Ağustos–2 Eylül tarihlerinde Suriye’nin başkenti Şam’da temaslarda bulundu.

Ziyaret kapsamında Suriye Ekonomi Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Merkez Bankası, Varlık Fonu, Ticaret Odaları Birliği, Sanayi Odaları Birliği, iş insanları dernekleri, milletvekilleri, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ve Türkiye Cumhuriyeti Şam Büyükelçisi ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşmelerde Suriye’nin yeniden yapılanma süreci, yatırım ve ticaret fırsatları, finansmana erişim, mevzuat ve bürokrasi, altyapı ihtiyaçları ve dış ticaret koşulları ele alındı.

Suriye iş dünyasının yabancı yatırımcılardan beklentileri ile öncelikli gördüğü sektörler değerlendirildi. Bu çerçevede, Türkiye-Suriye ekonomik ilişkilerinde somut iş birliği imkanları üzerinde duruldu.

TÜSİAD heyetinde; TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Perihan İnci, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve TÜSİAD Ankara Temsilcisi Ü. Barış Urhan yer aldı.