Tuttur, yeni yönetimi ve reklam kampanyası ile sektöre iddialı bir dönüş yaptı

Saran Group bünyesinde yoluna emin adımlarla devam eden Tuttur’un, Divan Kuruçeşme’de gerçekleşen ve sunuculuğunu Burcu Esmersoy’un yaptığı relansman gecesine ilgi büyüktü, geceye spor, eğlence, basın ve iş dünyasından Rıdvan Dilmen, İbrahim Kutluay, Burcu Güneş, Ertuğrul Özkök, Doğan Şentürk, Mehmet Demirkol, Tümer Metin, Deniz Satar, Merve Toy gibi ünlü isimler katıldı.

Tuttur, Saran Group’un gücü ve yeni yönetimiyle daha iddialı geliyor!

Saran Group’un desteğiyle sektördeki konumunu güçlendiren Tuttur, başarılı ve deneyimli yeni CEO’su Zeynep Acar Haksal’ın liderliğindeki yeni yönetim kadrosu ve yenilenen vizyonuyla, önümüzdeki dönemde sektörde adından sıkça söz ettirecek.

“Tuttur Beybi” yeni reklam filmi büyük beğeni topladı

Gecede, 80-90'lı yıllardan ilham alınarak hazırlanan ve dinamik, heyecan dolu yeni reklam filmi de katılımcılardan tam not aldı. Tuttur’un yeni reklam filmi, spor ve eğlencenin buluştuğu enerjik yapısıyla izleyenlere nostalji ve yeniliği bir arada yaşatırken, markanın yenilenen yüzünü başarıyla yansıtıyor. Tuttur, eğlenceli ve bir o kadar da akılda kalıcı reklam filmindeki samimi dil sayesinde, hedef kitlesiyle daha güçlü bir bağ kurmayı amaçlıyor.

Geceye ünlü sunucu Burcu Esmersoy ev sahipliği yaparken, açılış konuşmasında Tuttur CEO’su Zeynep Acar Haksal şunları söyledi:

“Bu yeni dönemde, Tuttur’un eğlenceyi, heyecanı ve güveni bir arada sunacağından emin olabilirsiniz! Sadık müşterilerimiz ve yeni dostlarımız için unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz” Ayrıca gecede söz alan Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, misafirleri selamlayarak Tuttur’un yeni dönemi ile ilgili görüşlerini paylaştı: “Bugün, Tuttur’un geleceğini ve yeni bir dönemi birlikte kutlamak için buradayız. Yenilenen ama "bizden" olan ekibimiz ve taze bir enerjiyle, Saran’ın kimliği ve vizyonuna uygun hedefler doğrultusunda yola çıkıyoruz. Saran Group olarak tüm markalarımızda her zaman yenilikçi ve adapte olabilen bir yaklaşımla büyüdük. Şimdi, Tuttur için bu anlayışımızı daha da ileriye taşıyarak iddialı bir döneme adım atıyoruz. Grubumuzun tüm imkanlarını seferber ederek Tuttur’u çok daha ileriye taşımaya kararlıyız.” Konuşmaların ardından, her ayrıntısı en ince detayına kadar düşünülen ve 80-90’lar konseptindeki relansman gecesinde, konuklar canlı DJ performans eşliğinde dönemin müzikleriyle eğlenmeye devam etti.