TÜVTÜRK, Adana ve Eskişehir'e iki yeni istasyon açacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TÜVTÜRK, araç muayene hizmetlerine erişimi güçlendirmek amacıyla Adana ve Eskişehir'de yeni istasyon yatırımlarına devam ediyor.

İş ortağı Adana İçel Hatay Araç Muayene Hizmetleri Yapım ve İşletim AŞ ile yürütülen çalışmalar kapsamında, şubatta temeli atılan Adana Büyükdikili Araç Muayene İstasyonu'nda inşaat çalışmaları sürüyor. İş ortağı Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim AŞ ile hayata geçirilecek Eskişehir Odunpazarı Araç Muayene İstasyonu'nun da ihalesi tamamlanırken, ruhsat süreçleri devam ediyor.

Adana'da Ceyhan, Seyhan, Yüreğir ve Kozan istasyonlarının ardından hizmet verecek beşinci araç muayene istasyonu olacak Büyükdikili İstasyonu'nun, eylül başında hizmete açılması planlanıyor.

Eskişehir'de de Merkez ve Sivrihisar istasyonlarının ardından kentin üçüncü araç muayene istasyonu olacak Odunpazarı İstasyonu'nun yıl sonuna doğru hizmete alınması hedefleniyor.

Toplam 6 muayene kanalına sahip olacak her iki istasyon da TÜVTÜRK'ün yeni konseptiyle hayata geçiriliyor. İstasyonlar hem binek hem de ağır vasıta araçlara hizmet verebilecek altyapıyla tasarlanıyor.

TÜVTÜRK, yeni yatırımlarıyla araç muayene süreçlerini daha hızlı, verimli ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Yeni istasyonlarla hizmet ağı genişliyor

Adana Büyükdikili Araç Muayene İstasyonu D-400 kara yolu üzerinde konumlanırken, şehirlerarası otoban bağlantılarına yakınlığı, Çukurova Uluslararası Havalimanı'na erişimi ve bölgedeki lojistik merkezlere mesafesiyle öne çıkıyor.

Yeni yatırımla Adana'daki araç muayene kapasitesinin yaklaşık yüzde 50 artırılması hedefleniyor. İstasyonun, Adana'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki araç muayene ihtiyacına da önemli ölçüde katkı sağlaması bekleniyor.

Odunpazarı Sanayi Bölgesi'ne yakın konumda 6 muayene kanalına sahip olacak şekilde inşa edilecek Eskişehir Odunpazarı Araç Muayene İstasyonu da özellikle bölgedeki işletmelerin ve vatandaşların araç muayene hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak.

Yeni yatırımla Eskişehir'de halihazırda 5 kanalla sunulan araç muayene kapasitesinin iki katına çıkarılması hedefleniyor.

İstasyonların, pazar hariç haftanın 6 günü hizmet vermesi planlanırken, araç sahipleri, her iki istasyon için de randevularını TÜVTÜRK'ün internet adresinden, çağrı merkezinden veya e-devlet üzerinden ücretsiz olarak alabilecek.