TÜVTÜRK, bayram yolculuğu öncesi araç muayenesinin önemini vurguluyor

Türkiye’de araç güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol üstlenen TÜVTÜRK, periyodik muayene süreçlerinde hayati önem taşıyan teknik unsurların kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Fren sistemi, lastikler, aydınlatma gibi araç güvenliğini doğrudan etkileyen faktörlerde ortaya çıkan kusurlar, bayram tatillerinde artan trafik yoğunluğunda kazalara zemin hazırlayan en kritik risk alanları arasında yer alıyor. Bunlara ek olarak, görüş alanlarındaki eksiklikler de sürüş güvenliğini zayıflatan önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.

Tüm bunlarla birlikte sadece araç kontrolleri değil, sürücünün göstereceği özen de güvenli bir yolculuk için belirleyici faktör oluyor. Kısa bir kontrol süresiyle tamamlanabilecek tüm hazırlıklar hem sürüş konforunu artırıyor hem de olası risklerin önüne geçilmesine katkı sağlıyor.

Sürüş öncesi basit kontroller hayati önem taşıyor

TÜVTÜRK, sürücünün yolculuk öncesinde kendi başına gerçekleştirebileceği ve yolculuk sırasında dikkat edeceği temel adımları ve kritik kontrolleri vurguluyor.

Trafiğe çıkmadan önce;

- Araçların periyodik bakımlarının ve muayenelerinin düzenli olarak yapılması,

- Aynaların ve görüşün ayarlanması,

- Lastiklerin hava basıncının ve durumunun kontrol edilmesi,

- Motor yağı, soğutma sıvısı, fren ve direksiyon hidroliği gibi araç içi sıvı seviyelerinin kontrol edilmesi

- Cam suyu ve sileceklerin kontrol edilmesi,

- Aracın arıza ikaz uyarı işaret/lambalarının kontrol edilmesi,

- Aracın aydınlatma sistemlerinin çalışır durumda olduğunun kontrol edilmesi,

- Fren sistemlerinin sağlam olduğunun kontrol edilmesi,

- Frenleme mesafesinin ve yol tutuşunun olumsuz etkilenmemesi için araç kapasitesinin üzerinde yük ve yolcu taşınmaması

- İlk yardım çantası, yangın söndürme tüpü, üçgen reflektörler ve diğer ekipmanların bulundurulması, stepnenin sağlamlığının ve kullanabilir durumda olması kontrol edilmesi,

Yolculuk sırasında dikkat edilmesi gereken temel adımlar:

- Araçta fark edilen en küçük teknik uyarının dikkate alınması,

- Gösterge panelindeki arıza/ikaz ışıklarının dikkate alınması

- Arıza/ikaz ışıkları yandığında sorunun giderilmeden yola devam edilmemesi

- Yoldaki işaretleme ve işaretçilere dikkat edilmesi,

- Karayollarında belirlenmiş hız sınırlarına uyulması,

- Güvenli fren yapabilmek için gerekli takip mesafesinin korunması

- Araç içinde dikkat dağıtacak, görüşü kapatacak eşyalar bulundurmaması ve tüm eşyaların sabitlenmesi,

- Hatalı sollamadan kaçınılması,

- Çocuklar için mutlaka çocuk koltuğu kullanılması,

- Yolculuk sırasında 2 saatte bir mola verilmesi.