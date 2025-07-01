TÜVTÜRK'te Melis Avalin Korkmaz Genel Müdür Vekili olarak atandı

T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı denetiminde Türkiye’de periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK’te üst düzey bir atama gerçekleştirildi. TÜVTÜRK ve grup şirketlerinde 2016 yılından bu yana Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Melis Avalin Korkmaz, Genel Müdür Vekili olarak görevlendirildi.

Korkmaz'ın yeni görev tanımı

Yeni görevi kapsamında Korkmaz, İnsan Kaynakları ve İdari İşler, Kalite ve Denetim, Akademi, Kurumsal İletişim ile İç Denetim ve Uyum birimlerinden sorumlu olacak. Ayrıca İç Denetim ve Uyum birimi satın alma kontrolörlüğü fonksiyonunu da yürütecek.

TÜVTÜRK bünyesinde 2013 yılından bu yana farklı görevler üstlenen Melis Avalin Korkmaz, yeni sorumluluğuyla şirketin stratejik hedeflerine katkı sunmayı sürdürecek.