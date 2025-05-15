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TÜVTÜRK'ten üst düzey atama: Koray Özcan Genel Müdür olarak atanacak

TÜVTÜRK, Koray Özcan'ın 2 Haziran itibarıyla Genel Müdür olarak atanacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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TÜVTÜRK'ten üst düzey atama: Koray Özcan Genel Müdür olarak atanacak
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, uzun süredir Genel Müdür olarak başarıyla görev yapan Kemal Ören TÜVTÜRK'teki görevinden ayrıldı.

TÜVTÜRK Yönetim Kurulunun kararıyla, kuruluşundan bu yana TÜVTÜRK’te görev alan, son olarak Baş Operasyon Sorumlusu (COO) olmak üzere farklı sorumluluklar üstlenmiş olan Koray Özcan, Genel Müdür olarak görevine devam edecek.

TÜVTÜRK trafik kazalarındaki can kayıplarında önemli bir azalma sağladı

Kemal Ören döneminde şirket yalnızca operasyonel başarılarıyla değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanındaki uygulamalarıyla da önemli gelişmeler kaydetti. Ören'in liderliğinde, TÜVTÜRK trafik kazalarındaki can kayıplarında önemli bir azalma sağlayarak yol güvenliğine önemli katkılar sundu.

Açıklamada, "Koray Özcan’ın liderliğinde, TÜVTÜRK’ün gelecek dönem stratejileri doğrultusunda sürdürülebilir başarılarını artırarak devam ettireceğine hem sektörümüze hem de ülkemize değer katacak çalışmalara imza atacağına olan inancımız tamdır." ifadeleri kullanıldı.

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