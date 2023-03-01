TÜYAP’tan depremzede çocuklara destek

Barış SEDEF

Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğine vurgu yapan TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Acılarımız büyük ancak ekonomik olarak ayakta kalabilmek için mevcut faaliyetlerimizi de yerine getirmemiz gerekiyor. Ekonomik olarak ne kadar güçlü olursak ihtiyaç sahiplerine de aynı oranda destek olabiliriz” dedi.

TÜYAP olarak depremin ilk gününden itibaren hem İstanbul hem de İstanbul dışındaki fuar alanlarında destek olduklarına işaret eden Ersözlü, “Adana’daki fuar merkezimizi ilk günden itibaren depremzedelerimize açtık. 4 bin civarında depremzede Adana’daki fuar merkezimizde konaklıyor. İstanbul’daki fuar merkezimizin iki holünü konteyner üretimine ayırdık. AFAD koordinasyonunda üretilen konteynerler deprem bölgelerine gönderiliyor. Ayrıca gönüllülerle birlikte tiny house köyleri yapılıyor” dedi. Bölgeye binlerce battaniye, ısıtıcı ve çadır gönderdiklerini ileten Ersözlü, “Bursa ve Konya’daki fuar merkezlerimiz, büyükşehir belediyelerimizin koordinasyonunda lojistik merkez haline getirildi” ifadelerini kullandı.

Uygulama ilk olarak Kırtasiye Fuarı ile başladı

Depremin ilk meydana geldiği dönemde İstanbul ve İstanbul dışında bazı fuarları ertelediklerini ileten Ersözlü, “Deprem bölgelerindeki yaralarımız sarılana kadar düzenleyeceğimiz fuarların kapı giriş ve otopark ücretlerini depremzede çocukların eğitimi için Türk Eğitim Vakfı’na bağışlıyoruz. Bu uygulamayı depremden sonra kapılarımızı ilk açtığımız fuar olan Kırtasiye Fuarı ile başlattık. İlave olarak Oyuncak Fuarı’nda da aynı uygulamayı gerçekleştireceğiz” dedi. Türkiye’nin bir deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken Ersözlü, reel sektörün her anlamda zamankinden daha güçlü olması gerektiğine işaret etti. Adana’daki fuarları durduklarını ileten Ersözlü, normalleşme sürecine kadar bu durumun bölgede devam edeceğini ve burada yapılan fuarların başka bir merkezde düzenlenmeyeceğini bildirdi.

Oyuncak fuarında sergilenen ürünler deprem bölgesine gönderilecek

İstanbul Oyuncak Fuarı’nın 28 Şubat’ta kapılarını açtığını dile getiren Ersözlü, etkinliğin bu yıl beşincisini gerçekleştireceklerini söyledi. Depremin fuarlara katılım konusunda herhangi bir güvensizlik yaratmadığının altını çizen İlhan Ersözlü, “Fuarda sektörünün ülkemizde önde gelen üreticileri katılıyor. İlave olarak katılımcı fi rmaların stantlarında sergiledikleri ürünler de deprem bölgesindeki çocuklarımıza gönderilecek. Katılımcı fi rmalarımız ve iş birliği yapmış olduğumuz dernek de bu yönde karar aldı” şeklinde konuştu.